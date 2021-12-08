Как сохранить память о Великой Отечественной войне

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялся "круглый стол", посвященный 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Организатором мероприятия выступил Постоянный Комитет Союзного государства. В Зале Победы собрались парламентарии, историки, представители экспертного сообщества, журналисты.

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем видеообращении подчеркнул, что победа под Москвой ковалась с самых первых дней Великой Отечественной войны: у стен Брестской крепости, на пограничных заставах на белорусской границе, у стен Могилева и Смоленска.

- Наши взгляды на историю Великой Отечественной войны, наши подходы к ней совпадают. В этом глубинная связь братских народов России и Беларуси - в едином отношении к исторической памяти, - отметил Владимир Мединский.

Министр информации Беларуси Владимир Перцов поднял вопрос о сохранении исторической памяти и воспитании молодого поколения.

Он заявил: долгое время считалось, что о войне все уже сказано, что уже сложилось четкое понимание, каково значение Победы.

Возможно, это вызвало самоуспокоение. А ведь сейчас можно увидеть "откровенное перевирание, переписывание итогов Великой Отечественной войны" в публикациях, в интернете, в компьютерных играх, фильмах, других художественных формах. По словам Владимира Перцова, эта ложь может привести к очеловечиванию фашистов, к оправданию их преступлений. Этому следует противостоять всеми способами.

- Нужно использовать различные формы - проводить конференции и "круглые столы", снимать документальные и художественные фильмы, издавать книги, создавать компьютерные игры, которые очень влияют на молодое поколение, для того, чтобы донести историческую правду. Чтобы привить тот антидот, который есть еще у нашего поколения, - отметил министр информации Беларуси.

Сопредседатель Российского исторического общества, академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, переживший войну, поделился своими воспоминаниями и видением проблемы.

- Сейчас продолжаются дискуссии в исторической науке, что можно считать переломной датой и переломной битвой в Великой Отечественной войне. Конечно, в этих дискуссиях мы отводим очень важное место битве под Москвой, - подчеркнул Александр Чубарьян. - В конце сентября 1941 года я был в Москве, мы уезжали в эвакуацию. Прекрасно помню свои ощущения: настроение было очень тревожное и тяжелое...

Ложь о войне может привести к оправданию преступлений. Этому надо противостоять всеми силами

Александр Чубарьян напомнил, что битва под Москвой - это первый стратегический успех советского военного командования, она показала, что врага победить можно. Кроме того, разгром немцев под Москвой показал единство советского народа.

Депутат Национального собрания Беларуси историк Игорь Марзалюк в своем выступлении отметил, что о подвигах защитников Брестской крепости сегодня известно практически всем. А вот о героизме, который проявили советские воины при обороне Борисова, Орши, Полоцка, Могилева, других белорусских городов, рассказывается меньше. Хотя это были знаковые события.

Игорь Марзалюк уверен: людей, которые искажают историческую правду и занимаются фальсификациями, нужно привлекать к ответственности, вплоть до уголовной.

- Мы должны оценивать важнейшие события нашей общей истории исходя из представлений о той системе ценностей, которая была у наших дедов и прадедов. Не нужно за них переписывать историю. Не нужно вкладывать им в уста то, что они никогда не говорили, - подчеркнул Игорь Марзалюк.

Подводя итоги "круглого стола", Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что сегодня прозвучали важные слова. Они заставляют переосмысливать то, как мы сейчас говорим о войне.

- Выросло поколение, привыкшее к стандартной, спокойной, добротной жизни в России и Беларуси. Поколение, не знающее серьезных испытаний, воспринимающее стандарт спокойной жизни как безусловную, гарантированную норму, за которую не надо бороться, которая ничего не стоит... Поэтому очень важно убеждать молодежь в том, что огромная история великого государства, великого народа - это часть их судьбы. Мы должны научиться разговаривать с ребятами убедительнее, умнее, тоньше, искреннее, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Госсекретарь отметил, что все выступления на "круглом столе" достойны того, чтобы быть опубликованными отдельной брошюрой.