Кому помешали вывески в метро на узбекском и таджикском языках

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой рассмотреть жалобу на вывески в метро. По словам главы СПЧ, москвичи недовольны, что на станциях столичной подземки "Прокшино" и "Лесопарковая" надписи на указателях продублировали на узбекском и таджикском языках. Корреспондент "РГ" посмотрел на эти указатели и попытался понять, кому они могли помешать.

Такие указатели с переводом на таджикский и узбекский языки появились на станциях "Прокшино" и "Лесопарковая" еще в сентябре. Фото: Мобильный репортер / Агентство городских новостей "Москва"

На станции "Лесопарковая", открытой в 2014 году, немноголюдно, но из каждого прибывающего поезда выходят по несколько десятков человек. В основном это приезжие из Средней Азии - многие здесь не в первый раз, поэтому уверенно идут к выходу. Тем более что он тут пока всего один. На улице некоторые озираются в поисках автобусной остановки, но замечают ее быстро - там обычно стоят 100-200 человек в ожидании автобусов в многофункциональный миграционный центр в Сахарово. Собственно, из-за него в столичном департаменте транспорта и решили продублировать навигацию на двух станциях на фарси - языке большинства народов Таджикистана - и на узбекском.

Трудовых мигрантов из этих стран в Москву приезжает особенно много, и для легальной работы им нужно оформить трудовой патент и пройти другие формальности - это и делают в Сахарово. Дополнительные надписи на восточных языках довольно трудно увидеть, они нанесены мелким шрифтом под основной надписью на русском. Так что эти "иностранные" указатели еще надо заметить, не то что возмутиться ими.

Разговариваю с приезжими. Рустам Андаев приехал в Москву из Узбекистана, точнее из Бухары. Говорит, что работает на стройке и уже возвращается из Сахарово - оформил нужные документы. "Надпись на узбекском я заметил, только когда вы мне ее показали, - признается он. - Но вообще это хорошее дело, многие плохо знают русский, а в метро оказываются впервые - разобраться трудно. Я бы не отказался, чтобы надписи продублировали во всем метро - никому от этого не плохо, а приезжим легче".

Ничего плохого в надписях не видит и Хафиз Каримов из таджикского города Куляб - он работает таксистом и встречает пассажиров на выходе из метро. Многие не хотят ждать автобус и кооперируются для совместных поездок на такси - в миграционный центр ехать минут 40, не самый близкий путь. "Молодые ребята русского языка часто не знают, приезжают из глубинки - им разобраться в метро трудно. А здесь приезжих большинство, так что надписи на таджикском и узбекском нужны", - считает он.

Что ж, с самими мигрантами все понятно. Пробую поискать недовольных москвичей. Большинство не могут понять, чего я от них хочу - приходится подводить к указателям и показывать надписи на фарси. "Часто тут бываю, а заметил первый раз, - говорит студент Кирилл Кротов. - Мигрантов много, но они едут сюда, потому что тут есть работа. То же самое происходит и за границей, в той же Европе. Если эти надписи помогают им найти дорогу, то какие проблемы? Вот если бы указатели на русском убрали, я бы возмутился, а так ничего против не имею".

Нет претензий к обновленным указателям и у врача Веры Николаевны. "Если они кому-то помогают, то хуже от этого точно никому не станет", - считает она.

С удивлением замечает надписи Фахриддин Фазлиев. Он родом из Душанбе, оперный певец, пел в Таджикистане, но несколько лет назад переехал в Москву. Говорит, что ради будущего своих детей. По-русски говорит свободно, но считает, что в дубляже ничего плохого нет. "Здесь много приезжих, им это может помочь, поэтому хорошо, что сделали перевод. А недовольные всегда будут, но разве всем угодишь?" - спрашивает он.

Несложный опрос на месте показал, что и москвичи, и большинство приезжих этих табличек на других языках просто не замечают

В общем и целом почти за час у метро мне так и не удалось найти тех самых жалобщиков, которые массово пишут письма в СПЧ. Во всяком случае, конкретно надписи на иностранном никого не возмутили. В будничной московской суете на такие детали вообще мало кто обращает внимание.

Тем временем в пресс-службе столичной подземки вчера рассказали, что уже подготовили ответ на письмо председателя СПЧ. Там сказано, что дублирование указателей еще на два языка ощутимо улучшило ситуацию с загруженностью вестибюлей станций "Прокшино" и "Лесопарковая" - она снизилась сразу на 50%. Это произошло, потому что приезжие стали лучше ориентироваться.

Кроме того, на 40% снизились очереди в кассы - иностранцы раньше часто обращались туда за справочной информацией. В подземке подчеркнули, что продублировали указатели на новые языки после многочиленных обращений пассажиров, которые просили упорядочить передвижение людей на станциях.

Отдельно в метро отметили, что практика перевода транспортной навигации на другие языки широко распространена по всей стране. "Например, навигация всего аэропорта Шереметьево переведена на китайский язык, а в части поездов дальнего следования используются различные иностранные языки для быстрого ориентирования иностранных пассажиров", - объяснили в пресс-службе.

Пока я разговаривал с москвичами и мигрантами возле "Лесопарковой", вспомнил, как будучи туристом в Европе радовался русскому языку. В одном из музеев Вены, например, мне без проблем протянули аудиогид на русском языке. И в билетном автомате метро там можно выбрать из нескольких языков, включая русский - разобраться в билетном меню сразу становится проще. Да что там - даже на бесплатной экскурсии в здании конгресса США в Вашингтоне экскурсовод без проблем выдала мне брошюру на русском языке, трезво оценив мой уровень английского. Причем было это еще в 2017 году. Так почему и нам не пойти навстречу тем, кто постоянно приезжает в Москву, чтобы построить очередной дом, сесть за руль такси, почистить от снега наш двор и улицу, доставить нам обед и продукты?

P.S.

Ядвига Юферова, заместитель главного редактора "РГ", член Совета при президенте России по русскому языку:

- Мы обращались в СПЧ не за юридической консультацией ("Российская газета", как известно, официальный публикатор законов). В этой ситуации так важно найти лидера общественного мнения, а не "коллективного москвича", срочно требующего убрать чужеродные ему надписи для понаехавших чистить столицу от снега, водить автобусы, доставлять в пургу еду офисным клеркам... Мне кажется очень хорошим и гуманным тот человек, который придумал, как дружелюбно помочь людям, прилетевшим (не от хорошей жизни) из своих кишлаков и городов практически на другую планету - в Москву. Имидж столицы - это ведь не только сияющая огнями и ресторанными вывесками Никольская. Это еще и тяжкий путь к Сахаровскому центру. В стране дикий дефицит людей и кадров - поймите, а не гоните, сидя на своих диванах у телевизора. Ведь они приехали работать и помогать своим семьям, реально выручая нас.

Помочь тысячам людей сориентироваться на двух станциях метро - это и есть реальная защита прав человека. Маленькая защита.

Ваши аргументы?

Кирилл Кабанов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ):

- Позиция СПЧ простая - Закон "О государственном языке РФ" и пункт 44 Типовых правил пользования метро нарушены размещением на таджикском и узбекском языках указателей на станции метро "Прокшино" в Москве. По факту не соблюдаются требования к мигрантам на знание русского языка. Мы, члены Совета, не можем понять: если мигранты обязаны знать русский язык и едут в Единый миграционный центр (ЕМЦ) в том числе сдавать экзамен на владение им, то зачем указатели-подсказки на иностранном? Если они не могут прочесть даже надпись на русском, то они уже не сдали экзамен.

Нарушены и права граждан России: свыше 100 национальностей страны, получается, тоже вправе, в обход закона о государственном языке, потребовать разместить указатели на своих родных языках? Вот и получается, что соблюдение прав граждан или даже части граждан, которые стоят на стороне закона и написали обращение в СПЧ, тоже наша задача. А это 8,5 тысячи человек, чьи подписи и права, мы игнорировать, простите за тавтологию, не праве.

Другое дело, что законы могут быть не совершенны и требовать доработки. За что СПЧ так же выступает - открыто. Например, мы не можем не видеть проблемы: вместо того чтобы на законодательном уровне эффективно содействовать внедрению программ по изучению мигрантами русского языка как в России, так и в странах их исхода, отечественный бизнес, особенно олигархат, пошел по пути "экономии" - продавливания в обход закона размещения табличек-указателей на языках мигрантов. Где дух закона и равноправия - почему только на двух?

Но и тут позиция Совета по правам человека простая и ясная. С указателями на английском языке мы не будем делать ничего, поскольку английский язык признан международным, например ООН, а таджикский и узбекский - пока, к сожалению, нет. Что же касается того, что в Турции, Израиле, Германии, Китае и других странах есть надписи на русском языке - в музеях, аэропортах, отелях и на улицах, то хочу обратить внимание, что они не носят обязательный характер. Это частная инициатива бизнеса. В России предпринята попытка в обход закона указатели на двух языках сделать обязательными. Разница в подходах и есть нарушение прав и свобод граждан, чьи интересы СПЧ последовательно отстаивает.

Подготовил Владимир Емельяненко