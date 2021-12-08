Кому в Польше выгоден миграционный кризис

Новости

ЕР утвердила состав комиссии по развитию Восточной Сибири 20:33
Решетников рассказал об угрозах финансовой изоляции 20:25
Байден: США и союзники намерены обсудить с РФ ее опасения касательно НАТО 20:10
Госдума ввела QR-коды для прохода в здания палаты 20:02
Итоги будут выше: Решетников оценил прогнозы по инфляции в 2021 году 19:56
Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Челси" на матч Лиги чемпионов 19:39
Росстат: В России дешевеет мясо 19:21
Новый фильм об учредителе фонда "Дом с маяком" появился в Сети 19:20
Петр Шепотинник назначен программным директором Московского кинофестиваля 19:17
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на АЗС 19:16
КНР одобрила терапевтическое средство на основе антител для лечения COVID 19:13
Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество при вооруженном нападении 19:11
Росстат назвал самые подорожавшие продукты ноября 19:05
РПЦ выступила против выставления на торги храмов в Турции 18:51
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста 18:41
Не головные боли, а фантомные: В Госдуме ответили на мем Украины об РФ 18:10
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за титул чемпиона 18:10
Россия и Греция будут продвигать пакетные туры с поездками в обе страны 18:07
Эксперты опасаются роста цен на щебень 18:03
Восемь игроков "Тоттенхэма" заразились коронавирусом 18:01
Христиан в Египте возьмут под охрану 18:00
Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен 17:52
В "Газпроме" оценили уровень отбора газа из европейских хранилищ 17:51
Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой 17:39
Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 19:20
Рубрика: В мире

Кому в Польше выгоден миграционный кризис

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
В Польше начался процесс против гражданина Украины, пытавшегося вывезти с приграничной территории нелегальных мигрантов. С начала года, по данным, полученным украинским посольством в Варшаве от местных спецслужб, в этой стране задержали 85 украинцев, которые помогали выходцам из стран Ближнего Востока и Африки незаконно пересекать польскую границу.
Польша использует кризис с мигрантами, играя на том, что ее граница с Беларусью - это граница НАТО. Фото: Gettyimages Польша использует кризис с мигрантами, играя на том, что ее граница с Беларусью - это граница НАТО. Фото: Gettyimages
Польша использует кризис с мигрантами, играя на том, что ее граница с Беларусью - это граница НАТО. Фото: Gettyimages

Чем дольше продолжается кризис, тем больше появляется людей, готовых делать на этом бизнес. По данным польской полиции, с августа задержано около четырехсот курьеров, которые помогали - разумеется, не бесплатно - нелегальным мигрантам выехать из приграничной зоны. Пресс-секретарь польской полиции Мариуш Чарка сообщил телеканалу TVN24, что "они действуют не по велению сердца, побуждений, свидетельствующих о доброте, а только из желания получить прибыль, ведь за транспортировку каждого мигранта они получают от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов или евро".

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов в Беларусь

В основном, этим бизнесом занимаются иностранцы. "Можно проводить перекличку национальностей: там граждане Швеции, Германии, Голландии, грузины, украинцы", - пояснил он. Euronews цитирует одного из пограничников в зоне чрезвычайного положения: "Перевозкой нелегальных мигрантов обычно занимаются граждане Украины и Грузии, которые на законных основаниях живут в Польше. Есть также другие люди, получившие вид на постоянное жительство в нашей стране - в основном сирийцы и иракцы. К сожалению, все чаще мы видим здесь участие как иностранных, так и польских группировок".

Вообще, вокруг страданий замерзающих в приграничных лесах нелегалов и местных жителей, которые боятся лишний раз выйти из дома, идет большая политическая игра - как внутри Польши, так и за ее пределами. Ведь в выигрыше оказались прежде всего польские власти, для которых события на границе стали возможностью отвлечь внимание жителей от таких животрепещущих тем, как запрет абортов и ужесточение противоэпидемических мер. Социолог Пшемыслав Садура в интервью местному онлайн-изданию Oko.press признается: "В правящей партии распространено ощущение, что кризис на границе ниспослан им небесами. Он случился как раз в тот момент, когда у них были трудности с разъяснением полякам нового "Польского порядка" и целый список проблем, которые могли привести к падению рейтингов".

Более того, власти решили воспользоваться этим кризисом, чтобы ослабить оппозицию. Ее обвиняют в недостаточном патриотизме, в наплевательском отношении к безопасности страны и тем, кто ежедневно несет службу на границе, а тех, кто хотел бы помочь мигрантам или дать им возможность легализовать свое пребывание в Польше, - в агентурной работе в интересах белорусских и российских спецслужб. Главные пропагандисты правящей партии "Право и справедливость" напрямую возлагают вину в том, что происходит на границе, на своего главного оппонента и врага - лидера партии "Гражданская платформа" Дональда Туска. Например, главный редактор провластного телеканала TV Republika и газеты Gazeta Polska Томаш Сакевич написал в своем блоге: "Прошу обратить внимание на даты. Туск приехал в июне, в начале июля возглавил "ГП" и объявил план скорейшего возвращения во власть, а в это же самое время на границе появилось скопление мигрантов".

О внешнеполитическом значении кризиса на границе нечего и говорить. За прошедшее с начала кризиса время премьер Польши объехал все более или менее значимые европейские столицы. В результате там, где Польшу жестко критиковали за нарушение принципов правового государства ЕС, ему жали руки и обещали помощь. А по мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО им. Примакова РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, благодаря миграционному кризису поляки заручились поддержкой и более важных для них партнеров. Он рассказал "РГ": "Этот ажиотаж создан, по моему мнению, искусственно. Полторы-две тысячи мигрантов - это все-таки не такое большое количество, чтобы вызвать действительно серьезный кризис. Особенно если сравнить это с миллионами беженцев, прибывавших в Европу в 2016 году в разгар миграционного кризиса. В Польше преувеличивают число скопившихся на белорусской границе мигрантов. Польской стороне очень важно привлечь к обороне ее европейских границ партнеров по НАТО, не входящих в Евросоюз.

Из Минска в Дамаск вылетел самолет с мигрантами

Я имею в виду пока что Великобританию, которая изъявила желание оказать помощь, а в будущем, возможно, и США. В Польшу уже прибыли британские инженерные войсковые подразделения, которые будут помогать обустраивать польскую границу. Внешние по отношению к Европе союзники для поляков очень важны как инструменты для укрепления собственного суверенитета в ЕС". Неудивительно, что высокопоставленные польские политики на различных встречах на высшем уровне подчеркивают, что внешняя граница Польши - это также внешняя граница НАТО. В конце ноября на встрече с коллегами по Вышеградской группе президент Анджей Дуда напомнил: "Выполняя свои европейские обязательства, которые есть у каждого члена Европейского союза, мы также защищаем границы Североатлантического альянса. Так мы относимся к нашим обязательствам". И призвал соседние страны не пренебрегать в случае необходимости своими обязанностями по отношению к НАТО и Польше.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Путин назвал провокационным вопрос про "вторжение" России на Украину
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста
Госдума ввела QR-коды для прохода в здания палаты
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС
Из военного бюджета США исключили санкции против России
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена