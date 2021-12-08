Кому в Польше выгоден миграционный кризис

В Польше начался процесс против гражданина Украины, пытавшегося вывезти с приграничной территории нелегальных мигрантов. С начала года, по данным, полученным украинским посольством в Варшаве от местных спецслужб, в этой стране задержали 85 украинцев, которые помогали выходцам из стран Ближнего Востока и Африки незаконно пересекать польскую границу.

Чем дольше продолжается кризис, тем больше появляется людей, готовых делать на этом бизнес. По данным польской полиции, с августа задержано около четырехсот курьеров, которые помогали - разумеется, не бесплатно - нелегальным мигрантам выехать из приграничной зоны. Пресс-секретарь польской полиции Мариуш Чарка сообщил телеканалу TVN24, что "они действуют не по велению сердца, побуждений, свидетельствующих о доброте, а только из желания получить прибыль, ведь за транспортировку каждого мигранта они получают от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов или евро".

В основном, этим бизнесом занимаются иностранцы. "Можно проводить перекличку национальностей: там граждане Швеции, Германии, Голландии, грузины, украинцы", - пояснил он. Euronews цитирует одного из пограничников в зоне чрезвычайного положения: "Перевозкой нелегальных мигрантов обычно занимаются граждане Украины и Грузии, которые на законных основаниях живут в Польше. Есть также другие люди, получившие вид на постоянное жительство в нашей стране - в основном сирийцы и иракцы. К сожалению, все чаще мы видим здесь участие как иностранных, так и польских группировок".

Вообще, вокруг страданий замерзающих в приграничных лесах нелегалов и местных жителей, которые боятся лишний раз выйти из дома, идет большая политическая игра - как внутри Польши, так и за ее пределами. Ведь в выигрыше оказались прежде всего польские власти, для которых события на границе стали возможностью отвлечь внимание жителей от таких животрепещущих тем, как запрет абортов и ужесточение противоэпидемических мер. Социолог Пшемыслав Садура в интервью местному онлайн-изданию Oko.press признается: "В правящей партии распространено ощущение, что кризис на границе ниспослан им небесами. Он случился как раз в тот момент, когда у них были трудности с разъяснением полякам нового "Польского порядка" и целый список проблем, которые могли привести к падению рейтингов".

Более того, власти решили воспользоваться этим кризисом, чтобы ослабить оппозицию. Ее обвиняют в недостаточном патриотизме, в наплевательском отношении к безопасности страны и тем, кто ежедневно несет службу на границе, а тех, кто хотел бы помочь мигрантам или дать им возможность легализовать свое пребывание в Польше, - в агентурной работе в интересах белорусских и российских спецслужб. Главные пропагандисты правящей партии "Право и справедливость" напрямую возлагают вину в том, что происходит на границе, на своего главного оппонента и врага - лидера партии "Гражданская платформа" Дональда Туска. Например, главный редактор провластного телеканала TV Republika и газеты Gazeta Polska Томаш Сакевич написал в своем блоге: "Прошу обратить внимание на даты. Туск приехал в июне, в начале июля возглавил "ГП" и объявил план скорейшего возвращения во власть, а в это же самое время на границе появилось скопление мигрантов".

О внешнеполитическом значении кризиса на границе нечего и говорить. За прошедшее с начала кризиса время премьер Польши объехал все более или менее значимые европейские столицы. В результате там, где Польшу жестко критиковали за нарушение принципов правового государства ЕС, ему жали руки и обещали помощь. А по мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО им. Примакова РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, благодаря миграционному кризису поляки заручились поддержкой и более важных для них партнеров. Он рассказал "РГ": "Этот ажиотаж создан, по моему мнению, искусственно. Полторы-две тысячи мигрантов - это все-таки не такое большое количество, чтобы вызвать действительно серьезный кризис. Особенно если сравнить это с миллионами беженцев, прибывавших в Европу в 2016 году в разгар миграционного кризиса. В Польше преувеличивают число скопившихся на белорусской границе мигрантов. Польской стороне очень важно привлечь к обороне ее европейских границ партнеров по НАТО, не входящих в Евросоюз.

Я имею в виду пока что Великобританию, которая изъявила желание оказать помощь, а в будущем, возможно, и США. В Польшу уже прибыли британские инженерные войсковые подразделения, которые будут помогать обустраивать польскую границу. Внешние по отношению к Европе союзники для поляков очень важны как инструменты для укрепления собственного суверенитета в ЕС". Неудивительно, что высокопоставленные польские политики на различных встречах на высшем уровне подчеркивают, что внешняя граница Польши - это также внешняя граница НАТО. В конце ноября на встрече с коллегами по Вышеградской группе президент Анджей Дуда напомнил: "Выполняя свои европейские обязательства, которые есть у каждого члена Европейского союза, мы также защищаем границы Североатлантического альянса. Так мы относимся к нашим обязательствам". И призвал соседние страны не пренебрегать в случае необходимости своими обязанностями по отношению к НАТО и Польше.