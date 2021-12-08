Косачев: Путину и Байдену было важно оценить исполнение договоренностей в Женеве

То, что "диалог носил откровенный и деловой характер" (наша оценка) - уже результат сам по себе. Но вряд ли - максимальный результат, каким он мог бы быть при менее ангажированных подходах американцев.

Логика президента США Байдена понятна: пока у него фактически нелестный статус президента, проигравшего войну (в Афганистане), и ему сейчас крайне нужен статус президента, предотвратившего войну. Весь этот вал угроз, деклараций, "мужественных заявлений", "схем" и "дат" "российской агрессии" и прочих страстей нужен только для этого: показать, что именно Байден, сплотивший Запад, "героически" предотвратил то, что, на самом деле, и так не должно было произойти.

Впрочем, именно поэтому, как ни странно, украинская тема на сегодняшних переговорах была хотя и "преобладающей" по потраченному времени и самой громкой в медийном плане, но не самой ценной в содержательном.

Для обоих президентов, судя по всему, было важно посмотреть, удалось ли продвинуться за последние полгода по основным досье женевского саммита - стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные проблемы, климат. Некоторый прогресс здесь налицо - состоялись встречи рабочих групп по контролю за вооружениями. А буквально накануне Генассамблея ООН одобрила без голосования совместную российско-американскую резолюцию о нормах поведения в киберпространстве и о предотвращении преступлений в этой сфере.

Не сомневаюсь, что с нашей стороны в ходе двухчасовых переговоров были озвучены подходы по поводу продвижения НАТО в сторону наших границ, а также даны разъяснения по актуальной инициативе о гарантиях безопасности. Здесь пока рассчитывать на взаимность трудно, однако это те вещи, которые непременно должны были прозвучать в качестве переговорной позиции.

Ожидаемыми были и заявления с американской стороны, например, по поводу "поддержки суверенитета Украины", звучавшие накануне из многих западных уст и еще раз подтвержденные по итогам сегодняшнего разговора. Впрочем, здесь они ломятся в открытую дверь: с подлинно суверенной Украиной у России особых проблем не было. Они возникли именно тогда, когда наш сосед утратил суверенитет и перешел фактически под полное внешнее управление. Однако именно этот режим и считается на Западе "суверенитетом", и разница в толкованиях, конечно же, мешает диалогу.

Ну а собственно сами околоукраинские страсти, надеюсь, после видеосаммита начнут постепенно утихать. Байден и коллективный Запад удовлетворенно заявят о том, как Москва испугалась "решительности и сплоченности Запада", а также очередных "адских санкций", и остановилась в шаге от агрессии. Собственно, заявление Белого дома по итогам сегодняшних переговоров акцентирует именно на этом: мол, американский лидер "ясно дал понять, что США и наши союзники решительно ответят экономическими и другими мерами в случае военной эскалации".

Ну а мы в свою очередь рассчитываем на результаты, которые можно будет, что называется, "пощупать": продолжение консультаций в рамках "рабочих групп", разгребание завалов в двусторонних отношениях, включая визы и дипмиссии, подвижки по региональным досье - Иран, который упомянут в заявлении Белого дома, а также Афганистан, Иран, Ливия, Сирия и иные сюжеты, не столь пригодные для "хайпа", как мнимая "российская агрессия" против Украины, но зато реальные, а не виртуальные.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.