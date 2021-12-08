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08.12.2021 15:50
Рубрика: Общество

Космолет ESA изучил объект в 564 триллиона раз тяжелее Солнца

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Команда миссии XMM-Newton Европейского космического агентства ESA при помощи рентгеновской камеры обнаружила и изучила массивное скопление галактик ClG-J104803.7 + 313843, которое значительно превосходит по своей массе наше Солнце.

Результаты наблюдений опубликованы на сайте препринтов arXiv.org, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Сообщается, что впервые кластер ClG-J104803.7 + 313843 был исследован в рентгеновском излучении.

Сделали это астрономы из Италии во главе с Якопо Барталуччи из Института космической астрофизики и космической физики Милана, которые использовали для наблюдений инструменты, установленные на борту космического корабля XMM-Newton.

Известно, что подобные скопления могут содержать до тысяч галактик, связанных между собой силами гравитации. Такие кластеры считаются крупнейшими структурами во Вселенной. Для ученых они представляют собой естественные лаборатории, на примере которых можно изучать процессы эволюции галактик.

Фото: iStock
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Кластер ClG-J104803.7 + 313843 был открыт лишь недавно, и детальное изучение этого объекта до последнего времени не проводилось. Теоретические модели лишь предсказывали, что масса этого кластера может составлять примерно 980 триллионов масс нашего Солнца. Это сделало бы его одним из самых массивных скоплений галактик, известных на сегодняшний день.

Оценить параметры кластера помогла фотонная камера EPIC. Она предоставила данные, позволившие астрономам изучить морфологию объекта и обнаружить некоторые особенности. В частности, были замечены признаки слияния галактик на окраинах кластера, который, как выяснилось, имеет плоскую сердцевину.

Наблюдения показали, что масса данной структуры составляет примерно 564 триллиона солнечных масс. Таким образом, кластер оказался менее массивным, чем предполагалось ранее. В целом скопление имеет неправильную округлую форму, которая под определенным углом наблюдения напоминает эллипс.

Общество Наука Общество Космос

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