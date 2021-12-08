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08.12.2021 06:42
Рубрика: Экономика

Куда россияне планируют отправиться на праздничные дни

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 279(8630)
Получить путешествие в подарок на Новый год хотели бы 20% россиян. Таковы данные исследования компании Ipsos, проведенного в ноябре.
Отдых на морских зарубежных курортах в Новый год по-прежнему популярен, особенно в Египте. Фото: REUTERS Отдых на морских зарубежных курортах в Новый год по-прежнему популярен, особенно в Египте. Фото: REUTERS
Отдых на морских зарубежных курортах в Новый год по-прежнему популярен, особенно в Египте. Фото: REUTERS

При этом собираются отправиться в путешествие на каникулах только 8% опрошенных. Им эксперты советуют учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку при выборе направления и соблюдать правила безопасности.

Фото: Сергей Михеев
Качество путешествий по России гарантируют национальные маршруты

Желающих получить путешествие в подарок больше всего среди женщин 24-35 лет. Но путешествие в подарок все же не самая популярная идея. Чаще всего участники опроса указывали, что хотят получить на Новый год в подарок деньги (47%), сюрпризы и впечатления (37%), а также гаджеты (34%), косметику и парфюмерию, технику для дома (по 29%).

В реальности в поездку отправятся не так много граждан. Большинство опрошенных - 74% - проведут зимние праздники дома. Причем больше склонны выбирать такой вариант женщины - в 78% случаев. На даче собираются отдыхать в праздники 6% опрошенных. Мужчины чаще выбирают этот вариант (8%). Отправиться в путешествие по России собираются 6% опрошенных, еще 1,6% планируют поехать за границу.

Свои данные приводит сервис поездок и путешествий Туту.ру. Аналитики изучили, какие именно направления предпочитают те россияне, которые хотели бы путешествовать на Новый год. Как выяснилось, большинство придерживаются мнения, что это семейный праздник. Для 27% респондентов идеальным новогодним путешествием оказалась поездка к родственникам или друзьям. В деревню хотели бы поехать 14% опрошенных.

Другие варианты распределились между типами путешествия - экскурсионными турами в города, поездками в горы, отдыхом в санаториях, за городом или пляжный отдых на море за рубежом.

Самыми популярными внутренними направлениями для туризма в Новый год станут Сочи, Крым и Калининград

Самым популярным оказался пляжный отдых на зарубежных курортах. Поехать в Египет, ОАЭ, на Мальдивы хотели бы 13% участников опроса. Еще 9% хотели бы вообще отправиться в далекие страны - в Австралию, Америку или Юго-Восточную Азию. Погулять по европейским городам на новогодние праздники мечтают 16% опрошенных. А еще 3% хотели бы поехать на зарубежные горнолыжные курорты.

В путешествие по России в совокупности хотели бы отправиться 18% участников опроса. К морю, в Сочи, Крым, Калининград желают поехать 4% опрошенных. Каникулы в загородном отеле с баней, SPA и новогодней программой привлекательны для 7% опрошенных. Еще столько же респондентов хотели бы поехать в горы на российские курорты - на Кавказ, Урал, Хибины, Камчатку или Алтай. Но желание не означает наличие реальных возможностей. Большинство европейских стран по-прежнему не принимают туристов, как и многие страны Юго-Восточной Азии. А к поездке по открытым зарубежным направлениям эксперты советуют подготовиться.

Активный зимний отдых часто связан с маршрутами повышенной опасности. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Во-первых, нужно тщательно изучить действующие правила въезда в страну, например, требуется ли сдавать ПЦР-тест и признается ли вакцинация российскими препаратами. Во-вторых, стоит оформить страховку от невыезда. Она позволит компенсировать затраты на тур в том случае, если поездка не состоится. Такие риски довольно высоки из-за пандемии коронавируса. Полис покрывает случаи, когда, например, у туриста оказывается положительным ПЦР-тест на коронавирус, поясняет исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. В 2021 году такие страховки очень востребованы, добавляет она.

27 процентов опрошенных сервисом Туту.ру заявили, что идеальное новогоднее путешествие должно быть в семейном духе - это поездка к родственникам или друзьям. Еще 14% респондентов хотели бы поехать на Новый год в деревню

На внутрироссийских направлениях также нужно учитывать действующие ограничения. Например, в Краснодарском крае отели имеют право размещать только туристов, прошедших вакцинацию. От гостей потребуют предъявить QR-код. Такие же правила, по информации Ассоциации туроператоров России, действуют во многих других популярных туристических регионах, скажем, в Крыму, Ленинградской области, Санкт-Петербурге. Кроме того, QR-код могут требовать при посещении театров, кинотеатров, музеев, концертных залов, аквапарков и других общественных и развлекательных учреждений.

По данным уже совершенных бронирований авиабилетов, самыми популярными направлениями в Новый год станут Сочи, Крым, Калининград. Также в число самых востребованных внутренних направлений вошли маршруты Минеральные Воды, Краснодар, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Уфа.

В зимний сезон также особенно популярны горнолыжные комплексы, добавляют в Ростуризме. Они будут загружены почти на 100%. "Очень популярны этой зимой Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, Хибины в Мурманской области, Гора Белая на Урале, "Горный воздух" на Сахалине и, конечно, Шерегеш в Кузбассе", - отметили в ведомстве.

Фото: Из архива экспедиции "Байкал - Аляска".
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По данным Ростуризма, в регионах проверили надежность инфраструктуры, включая подъемники, отработали меры реагирования при сложных метеоусловиях и сходе лавин, проверили систему навигации и оповещения для туристов при плохой погоде. Но соблюдать правила должны и сами туристы.

Активный зимний отдых часто связан с маршрутами повышенной опасности. Туристам рекомендовали обращаться только к аттестованным регионами гидам и аттестованным спортивными федерациями инструкторам-проводникам. В случае выхода на маршрут в горной местности или вдали от населенных пунктов и дорог путешественникам рекомендовали включить в страховку услуги эвакуации вертолетом, которая стоит в среднем около 5-6 тысяч рублей. Перед выходом на маршруты повышенной сложности стоит обязательно зарегистрироваться в МЧС через портал госуслуг, отметили в Ростуризме.

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