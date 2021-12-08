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08.12.2021 20:05
Рубрика: Культура

Led Zeppelin теперь играет кантри

Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
В мире динозавров время течет иначе. И поэтому второй совместный альбом рок-динозавра, бывшего члена экипажа легендарного "свинцового дирижабля" Led Zeppelin Роберта Планта и "голубоглазой девчонки", звезды кантри Элисон Краусс Raise the Roof, оказался долгожданным и неожиданным одновременно.
73-летний Роберт Плант в отличной форме. И физической, и вокальной. Фото: АР 73-летний Роберт Плант в отличной форме. И физической, и вокальной. Фото: АР
73-летний Роберт Плант в отличной форме. И физической, и вокальной. Фото: АР

Неожиданным - потому что первый их совместный альбом известных песен Raising Sand вышел аж в 2007 году. В том самом, когда, как справедливо заметили журналисты, только-только появился первый айфон и еще не было толком iTunes, то есть в иной реальности. И долгожданным - потому что всё это время обоих востребованных и состоявшихся по отдельности артистов спрашивали: когда же?

Фото: VALERIE MACON / AFP
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Такое нетерпение понятно. Внешне непритязательный альбом Raising Sand (что значит "воздымая песок", или, по смыслу, что-то вроде "пуская пыль") показался кому-то прорывом, кому-то - просто шуткой не склонного к пафосу бывшего "златокудрого бога" стадионного рока 70-х, а кому-то откровенно коммерческой халтурой, попыткой стареющего рокера заработать денег и выйти к новой аудитории, не перенапрягая свои натруженные за сорок лет связки. Как бы там ни было, он принес артистам победу на "Грэмми" в самой престижной номинации "Альбом года", успешный тур и, можно сказать, перезапуск карьеры - если бы они в этом нуждались.

Новый альбом, чье название, явно перекликающееся с предыдущим, можно понять как призыв возводить крышу, сделан по тому же рецепту - 11 проверенных хитов, начиная от классической поп-песни аж 1965 года братьев Эверли The Price of Love и заканчивая относительно свежим номером группы Calexico Quattro 2003 года, плюс один собственный оригинальный трек High and Lonesome, написанный Плантом вместе со своим старинным другом, продюсером обоих альбомов, заслуженным гитаристом Ти-Боун Бёрнеттом, перед которым Плант давно не устает рассыпаться в благодарностях.

Помимо него, крышу над Робертом и Элисон подымала еще целая бригада матерых профессионалов, самый известный из которых - нью-йоркский авангардный гитарист Марк Рибо: для одних - постоянный гитарист Тома Уэйтса, для других - постоянный участник неистовой "Электрической Моссады" Джона Зорна, ну а для российских слушателей - сессионный музыкант "АукцЫона".

Но есть и отличия. Время неумолимо даже для динозавров. 73-летний Плант в отличной физической и вокальной форме, его уникальный высокий голос по-прежнему идеально воплощает парадоксальную идею "белого блюза", рыдающего и ликующего одновременно, но надо прямо признать: сексуальный напор, от которого буквально рвало крыши на концертах Led Zeppelin, уступил место чему-то иному, что можно рискнуть назвать мудростью. Да и Элисон, отметившая в этом году пятидесятилетие, тоже уже не cowgirl, не девчонка с соседней фермы, а зрелая дама. И музыка - несложная по гармонии, но идеально выверенная по ритму, порой довольно сложному, и в аранжировках, хорошо дает это понять.

Краусс и Плант рискнули даже объявить летний тур 2022 года. Он должен начаться 1 июня в штате Нью-Йорк и закончиться 20 июля в Берлине. А предпоследним, 18 июля, запланирован концерт в польском Сопоте. Raise the Roof - это поп-музыка; но это поп-музыка, как сейчас принято выражаться, здорового и при этом зрелого человека.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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