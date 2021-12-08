Лидеры России и Греции провели переговоры в Сочи

Новости

Путин удивился цене тура на космодром Восточный 22:25
Более 415 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:44
Путин обещал обсудить идею выдавать жилищный сертификат ученым с достижениями 21:37
Путин поддержал полярные надбавки для молодых ученых 21:33
Ковальчук прокомментировал возможность возобновления карьеры 21:22
Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР 21:19
Путин объяснил санкции США попытками сдержать Россию 21:16
Основной симптом: Названы отличительные признаки кашля при раке легких 21:11
Прокурор запросил 16 и 17 лет колонии для обвиняемых в убийстве Япончика 21:11
Путин рассказал, что обсуждал тему санкций с Байденом 21:08
Путин анонсировал заседание Госсовета и Совета по науке 20:59
ЕР утвердила состав комиссии по развитию Восточной Сибири 20:33
Решетников рассказал об угрозах финансовой изоляции 20:25
Байден: США и союзники намерены обсудить с РФ ее опасения касательно НАТО 20:10
Госдума ввела QR-коды для прохода в здания палаты 20:02
Итоги будут выше: Решетников оценил прогнозы по инфляции в 2021 году 19:56
Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Челси" на матч Лиги чемпионов 19:39
Росстат: В России дешевеет мясо 19:21
Новый фильм об учредителе фонда "Дом с маяком" появился в Сети 19:20
Петр Шепотинник назначен программным директором Московского кинофестиваля 19:17
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на АЗС 19:16
КНР одобрила терапевтическое средство на основе антител для лечения COVID 19:13
Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество при вооруженном нападении 19:11
Росстат назвал самые подорожавшие продукты ноября 19:05
РПЦ выступила против выставления на торги храмов в Турции 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 21:51
Рубрика: Власть

Лидеры России и Греции провели переговоры в Сочи

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
Президент России и премьер-министр Греции встретились в Сочи, в резиденции "Бочаров ручей". Владимир Путин и Кириакос Мицотакис пообщались и формально, и неформально - за ланчем.

Путин начал с "традиционных, но очень важных вещей". "Они связаны с нашими особыми духовными узами, с историей, Год которой мы проводим в России и Греции, и эти Годы истории России и Греции как раз совпали с 200-летием Греческой революции", - сказал он. Президент подчеркнул, что Россия внесла существенный вклад в достижение целей, которые ставил перед собой греческий народ.

Россия и Греция будут продвигать пакетные туры с поездками в обе страны

"Отношения развиваются весьма позитивно. Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли примерно в объеме 35 процентов, то в этом году - рост 56 процентов, мы практически достигли предпандемийного уровня", - оценил Путин. "Знаю, что состоялись встречи с членами правительства России, достигнуты хорошие договоренности, мы вышли на подписание соответствующих соглашений", - добавил он.

Греческий премьер поблагодарил за приглашение и теплый прием. "Мне очень приятно посетить Российскую Федерацию в этот знаменательный для нас год 200-летия Греческой революции - события, которое неразрывно связывает две наши страны, - революции, которая привела к созданию независимого Греческого государства, и мы никогда не забываем, что Россия сыграла существенную роль", - сказал он. И благодаря усилиям великих держав того времени Греция смогла стать современным независимым государством, добавил Мицотакис.

Договоренность по проведению Года истории России и Греции в 2020-2021 годах может стать импульсом укрепления более тесных взаимных отношений, в том числе и в области экономики, считает премьер-министр республики. Он сообщил, что экономика его страны, несмотря на условия пандемии, последнее время достаточно бурно растет. Премьер-министр отметил перспективы как увеличения двустороннего торгово-экономического оборота, так и развития взаимодействия в области туризма.

Мицотакис предложил также обсудить вопросы региональной повестки, с учетом того, что Россия - постоянный член Совбеза ООН и играет существенную роль в развитии многих событий - практически всех - в регионе и в мире.

Премьер-министр Греции поблагодарил за возможность посетить Сочи - "регион, в котором проживает очень много моих соотечественников, граждан России греческого происхождения". Он рассказал, что не в первый раз в этом курортном городе - был здесь тридцать лет назад, сопровождая делегацию своего отца, когда он приезжал тогда в Советский Союз. Он посещал тогда и Анапу, и Геленджик, добавил Мицотакис.

Товарооборот между Россией и Грецией практически достиг доковидного уровня 

Как сообщили в пресс-службе Кремля, на повестке переговоров - весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Кстати, перед визитом греческого премьера в Россию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью греческому телеканалу ANT1. Оно выйдет в эфир в ночь на субботу по московскому времени. Песков оценил отношения с Грецией на 6 баллов по 10-балльной шкале и добавил, что есть серьезная перспектива преодолеть утраченные позиции и расширить поле сотрудничества между двумя странами.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Греция Президент

Главное сегодня

Президент согласился увеличить объем мегагрантов
Путин назвал провокационным вопрос про "вторжение" России на Украину
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста
Госдума ввела QR-коды для прохода в здания палаты
Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе