Лидеры России и Греции провели переговоры в Сочи

Президент России и премьер-министр Греции встретились в Сочи, в резиденции "Бочаров ручей". Владимир Путин и Кириакос Мицотакис пообщались и формально, и неформально - за ланчем.

Путин начал с "традиционных, но очень важных вещей". "Они связаны с нашими особыми духовными узами, с историей, Год которой мы проводим в России и Греции, и эти Годы истории России и Греции как раз совпали с 200-летием Греческой революции", - сказал он. Президент подчеркнул, что Россия внесла существенный вклад в достижение целей, которые ставил перед собой греческий народ.

"Отношения развиваются весьма позитивно. Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли примерно в объеме 35 процентов, то в этом году - рост 56 процентов, мы практически достигли предпандемийного уровня", - оценил Путин. "Знаю, что состоялись встречи с членами правительства России, достигнуты хорошие договоренности, мы вышли на подписание соответствующих соглашений", - добавил он.

Греческий премьер поблагодарил за приглашение и теплый прием. "Мне очень приятно посетить Российскую Федерацию в этот знаменательный для нас год 200-летия Греческой революции - события, которое неразрывно связывает две наши страны, - революции, которая привела к созданию независимого Греческого государства, и мы никогда не забываем, что Россия сыграла существенную роль", - сказал он. И благодаря усилиям великих держав того времени Греция смогла стать современным независимым государством, добавил Мицотакис.

Договоренность по проведению Года истории России и Греции в 2020-2021 годах может стать импульсом укрепления более тесных взаимных отношений, в том числе и в области экономики, считает премьер-министр республики. Он сообщил, что экономика его страны, несмотря на условия пандемии, последнее время достаточно бурно растет. Премьер-министр отметил перспективы как увеличения двустороннего торгово-экономического оборота, так и развития взаимодействия в области туризма.

Мицотакис предложил также обсудить вопросы региональной повестки, с учетом того, что Россия - постоянный член Совбеза ООН и играет существенную роль в развитии многих событий - практически всех - в регионе и в мире.

Премьер-министр Греции поблагодарил за возможность посетить Сочи - "регион, в котором проживает очень много моих соотечественников, граждан России греческого происхождения". Он рассказал, что не в первый раз в этом курортном городе - был здесь тридцать лет назад, сопровождая делегацию своего отца, когда он приезжал тогда в Советский Союз. Он посещал тогда и Анапу, и Геленджик, добавил Мицотакис.

Товарооборот между Россией и Грецией практически достиг доковидного уровня

Как сообщили в пресс-службе Кремля, на повестке переговоров - весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Кстати, перед визитом греческого премьера в Россию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью греческому телеканалу ANT1. Оно выйдет в эфир в ночь на субботу по московскому времени. Песков оценил отношения с Грецией на 6 баллов по 10-балльной шкале и добавил, что есть серьезная перспектива преодолеть утраченные позиции и расширить поле сотрудничества между двумя странами.