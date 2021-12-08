Матвиенко: У Москвы есть все шансы провести ЭКСПО-2030

Москва имеет все шансы получить возможность принять у себя Всемирную выставку в 2030 году, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она посетила российский павильон-презентацию на ЭКСПО-2020 в Дубае.

"Полагаю, что шансы большие у России в этот раз... У нас еще не проходили такие масштабные выставки, но претендовать на ее организацию мы можем еще и потому, что Россия - надежная страна. Какие бы международные обязательства мы на себя ни взяли по проведению крупных международных событий, все в мире знают, что они пройдут на высочайшем уровне. Ничего не будет отменено или перенесено", - сказала Матвиенко. Запись ее комментария распространила пресс-служба СФ.

Спикер Совфеда, которая находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, отметила, что экспозиция России на ЭКСПО-2020 занимает второе место по популярности.

Она также напомнила об успешном проведении зимней Олимпиады в 2014 году, Чемпионата мира по футболу в 2018 году, ежегодном Петербургском международном экономическом форуме.

"Это будет хорошая возможность привлечь инвестиции, показать реальные возможности нашей страны, это общение, а наследие ЭКСПО останется, его можно будет использовать в самых разных целях", - заверила политик.

По мнению Валентины Матвиенко, еще есть время поработать над московской заявкой на проведение главной международной выставки. "Если мы получим право на ЭКСПО-2030, то это будет что-то суперфеерическое", - добавила парламентарий.