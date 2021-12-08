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08.12.2021 03:20
Рубрика: Происшествия

МЧС начнет уведомлять прокуратуру о нелегальных социальных объектах

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Инспекторов государственного пожарного надзора МЧС России со следующего года обяжут уведомлять прокуратуру и полицию о любых выявленных социальных объектах в жилых домах. Речь прежде всего о незарегистрированных домах престарелых, медицинских хосписах, частных детских садах. Это следует из постановления правительства РФ, которым внесены изменения в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре.

"В случае установления... факта эксплуатации зданий, помещений, сооружений, строительство которых не завершено, а также эксплуатации жилых помещений не в соответствии с установленным классом функциональной пожарной опасности и (или) проектной документацией, органом государственного пожарного надзора в течение 3 рабочих дней направляется соответствующая информация в органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы местного самоуправления для принятия мер...", - говорится в документе.

Порядок охраны гособъектов будет утверждать президент

Такие поправки стали актуальными после целой череды пожаров с человеческими жертвами. Расследование быстро выявило, что во всех случаях речь идет о частных заведениях, в которых предприимчивые хозяева использовали дыры в законодательстве и уходили как от проверок инспекторов МЧС, так и от проверок правоохранителей.

Это раньше, в советские еще времена, противопожарный инспектор мог прийти в любой дом и проверить соблюдение норм безопасности. С распадом СССР правила поменялись, и до сих пор никаких плановых проверок для частных домов не предусмотрено.

И именно там, как правило, располагаются частные полулегальные, а то и вовсе нелегальные детские сады и дома престарелых. Эти места с массовым пребыванием людей пока остаются, если так можно сказать, в тени с точки зрения норм противопожарной безопасности. Понятно же, что никаких хосписов в жилых домах проектной документацией не предусмотрено.

И когда такие объекты начали гореть, то, естественно, это стало неприятным сюрпризом для МЧС. Но если прокуратура не ходит по домам с проверками, то инспекторы Госпожнадзора могут и должны знать, что творится на подконтрольной им территории. И если инспектору кто-то из соседей шепнет или же пришлет жалобу на странное заведение, то инспектор обязан будет оповестить прокуратуру и МВД.

Новые поправки могут быть эффективны при проверках не сданных в эксплуатацию объектов

Правда, критики проекта сомневаются в эффективности такой меры и указывают на то, что доброхоты ведь могут оповестить не только МЧС, но и напрямую в прокуратуру жалобу направить. "Будет ли эта информация восприниматься прокуратурой и МВД как основание для проведения проверок? Уголовно-процессуальный кодекс об этом умалчивает. Даже если бы там что-то и было в смысле нарушений, то вряд ли стоит ожидать незамедлительной реакции со стороны наших правоохранительных органов. А ведь за это время хоспис может и сгореть", - полагает генерал внутренней службы в отставке Виктор Кривошонок.

Но, как сообщили агентству ТАСС в МЧС, новые поправки могут быть очень эффективны по отношению к не сданным в эксплуатацию объектам. Если будет выявлено,что в построенном, но не введенном в эксплуатацию здании начал работать частный дом престарелых или детский сад, то тогда информация МЧС будет крайне важной и своевременной. А такие случаи пожаров на несданных объектах бывали.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС

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