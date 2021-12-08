Медик из ЮАР назвал ночной признак заражения штаммом "омикрон"

Новости

Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе 16:19
Ученые из Ростова придумали рецепты супов и салатов из медуз 16:13
В институте Роспотребнадзора усомнились, что "омикрон" станет доминирующим 16:11
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной 16:09
Бельгийские власти не могут справиться с очередной волной мигрантов 16:05
Путин отметил высокий авторитет Меркель 15:52
Макей обсудил с Мезенцевым реализацию интеграционных документов 15:52
В ПФР рассказали, как получить выплаты по уходу за пожилыми и инвалидами 15:46
"Одноклассники" подвели итоги 2021 года 15:42
Благодаря генетическим технологиям россияне будут реже болеть 15:35
Вена отменит локдаун перед рождественскими праздниками 15:31
В "Яндексе" объяснили выбор Ясенево для запуска беспилотного такси 15:30
Кассир красноярского банка исчезла с 22 миллионами рублей 15:27
Путин поздравил Шольца с избранием на пост канцлера ФРГ 15:23
В московских квартирах повысят температуру 15:21
Медведев: Хрупкая экосистема Арктической зоны требует бережного отношения 14:58
"Рога и хвост не вырастают": в "Векторе" рассказали о симптомах "омикрона" 14:49
Лидеры России и Греции начали переговоры в Сочи 14:46
МИД: Переговорные каналы РФ и США по Украине возобновляются 14:44
Росгвардейцы Центрального округа за год задержали 15 тысяч правонарушителей 14:31
В Австрии медицинская палата исключит невакцинарованных врачей 14:23
В Минске прокомментировали ситуацию с выборами в состав Совбеза ООН 14:23
В Совфеде формируют рабочую группу по криптовалютам 14:09
На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов 14:05
Илон Маск стал бездомным 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 15:50
Рубрика: Общество

Медик из ЮАР назвал ночной признак заражения штаммом "омикрон"

Текст: Нина Егоршева

Врач общей практики Унбен Пиллэй из ЮАР рассказал о симптомах, которые есть у пациентов с новой мутацией коронавируса. В частности, медик сообщил, что у людей, заразившихся штаммом "омикрон", наблюдается ночная потливость.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
В ВОЗ рассказали, когда "омикрон" может стать доминантным в Европе

То есть, по его словам, человек сильно потеет. Настолько, что ночная одежда и постельное белье промокают насквозь, хотя в комнате прохладно, передает сайт MedikForum. Помимо этого, у зараженного человека проявляется сухой кашель, лихорадка и боли в теле. При этом, Пиллэй отметил, что вакцинированные люди, как правило, чувствуют себя намного лучше.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что "омикрон" может снижать активность антител. Этим, как считают в ВОЗ, объясняется более быстрое заражение этим штаммом. Пока доминирующим в мире штаммом коронавируса остается "дельта". Однако, по мнению экспертов, вскоре "омикрон" может получить более широкое распространение. В ЮАР он уже спровоцировал резкий подъем заболеваемости.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин одобрил новый формат общения с Байденом
Кабмин выделит 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей 8-17 лет
Мишустин: Российская экономика вернулась к уверенному росту
Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ большинством голосов в бундестаге
МИД: Переговорные каналы РФ и США по Украине возобновляются
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"