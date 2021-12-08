Медик из ЮАР назвал ночной признак заражения штаммом "омикрон"

Врач общей практики Унбен Пиллэй из ЮАР рассказал о симптомах, которые есть у пациентов с новой мутацией коронавируса. В частности, медик сообщил, что у людей, заразившихся штаммом "омикрон", наблюдается ночная потливость.

То есть, по его словам, человек сильно потеет. Настолько, что ночная одежда и постельное белье промокают насквозь, хотя в комнате прохладно, передает сайт MedikForum. Помимо этого, у зараженного человека проявляется сухой кашель, лихорадка и боли в теле. При этом, Пиллэй отметил, что вакцинированные люди, как правило, чувствуют себя намного лучше.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что "омикрон" может снижать активность антител. Этим, как считают в ВОЗ, объясняется более быстрое заражение этим штаммом. Пока доминирующим в мире штаммом коронавируса остается "дельта". Однако, по мнению экспертов, вскоре "омикрон" может получить более широкое распространение. В ЮАР он уже спровоцировал резкий подъем заболеваемости.