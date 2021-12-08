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08.12.2021 18:41
Рубрика: Власть

МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста

Текст: Диана Ковалева

В посольство США в Москве направлена нота протеста в связи с военной активностью США и членов НАТО у российских границ - в частности, над Черным морем. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Фото: Gints Ivuskans / AFP
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"В связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности", - говорится в сообщении.

Речь идет, как отметили на Смоленской площади, об инцидентах, которые "лишь по счастливой случайности и благодаря своевременной реакции российских пилотов и авиадиспетчеров не привели к трагедии". К примеру, третьего декабря над открытыми водами Черного моря самолет-разведчик ВВС США CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 м до высоты 9200 м. При этом он пересекал маршрут гражданских судов. Как заявили в МИД, на неоднократные запросы диспетчеров экипаж самолета-разведчика не отвечал.

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