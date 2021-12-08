Минэкономразвития утвердило федеральную инвестпрограмму на 2022-2024 годы

Глава Минэкономразвития Максим Решетников утвердил федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В общей сложности на развитие страны в следующую трехлетку из бюджета планируется направить почти 3 трлн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в 2022 году объем финансирования программы составит 988,2 млрд рублей (на 17% больше, чем в 2021 году). Почти половина заложенных средств выделяется на объекты, необходимые для реализации нацпроектов - 467,1 млрд рублей (в 2021 году - 376,2 млрд рублей).

В рамках ФАИП увеличено софинансирование региональных объектов и мероприятий. Так, в 2022 году на эти цели предлагается направить более 300 млрд рублей (почти треть всей программы), в 2023-м - 323,6 млрд рублей, в 2024-м - 264,8 млрд рублей.

Всего на 2022 год в рамках ФАИП предусмотрена реализация более 860 инвестиционных проектов, включая укрупненные мероприятия, которые будут детализированы в ходе реализации программы.

Так, в программу вошли:

- в сфере здравоохранения - более 80 объектов;

- в сфере транспортной инфраструктуры - более 50 аэропортов, более 60 объектов морского и речного транспорта, а также более 120 участков автомобильных дорог федерального значения, мостов и путепроводов;

- в сфере образования - строительство и реконструкция более 40 образовательных учреждений;

- в сфере культуры - более 30 крупных объектов, в том числе федеральных и региональных музеев, театров, цирков, библиотек;

- в сфере спорта - более 20 объектов, в их числе - объекты для подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге.