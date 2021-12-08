Минский моторный завод выпустит первую партию газопоршневых двигателей

Первую партию газопоршневых двигателей MMZ-262CNG, разработанных в тесном сотрудничестве с партнерами из Татарстана, готовится выпустить Минский моторный завод. Мощный шестицилиндровый двигатель предназначен для автомобилей, тракторов, комбайнов, погрузчиков...

"Роли" были распределены так: ММЗ отвечал за механическую составляющую, а предприятие "РМЗ Рари ТЭК" из Татарстана - за газовое оборудование и доведение мотора до необходимых параметров.

Уверенности белорусским и российским производственникам придало утверждение президентами двух стран 28 союзных программ, которые, в частности, предусматривают укрепление кооперационных цепочек. Создание нового белорусско-российского двигателя - наглядный пример такой работы. Уже изготовлены опытные образцы, идут их испытания на энергонасыщенном тракторе "Беларус-1221". Компания из Татарстана уже заявила о намерении заказать у минчан первую партию газопоршневых двигателей.

Связи с ММЗ активно укрепляют и тюменцы: филиал торгового дома "Минский моторный завод" в Ногинске будет работать в связке с местным сервисным центром белорусского предприятия. В перспективе в Ногинске предполагается создать сборочное производство мощностью до пяти тысяч минских двигателей в год.

Рост интереса россиян к белорусским моторам вполне объясним, они становятся все совершеннее и успешно конкурируют с дорогими западными аналогами. Вот почему не остались без внимания и двигатели нового семейства с рабочим объемом 2,1 л и мощностью 49-75 л.с. Ими активно интересуются владельцы внедорожников УАЗ, другой аналогичной техники. По заявке российского заказчика разработаны эксклюзивные "морские" модификации новинки.

Выгода обоюдная: ММЗ широко использует российский металл и другие материалы и комплектующие

Еще один пример успешной кооперации - установка MMZ-4DTI на вакуумную уборочную машину ВКМ-2020 взамен итальянского двигателя. Производство планируется организовать в Калуге. Двигатель этой же модификации вскоре отправится в Курган для установки на погрузчик. В загашнике у минских моторостроителей немало других актуальных разработок, в том числе мощностью 450-600 л.с. Выгода, как говорится, обоюдная: ММЗ широко использует российский металл и другие материалы и комплектующие.