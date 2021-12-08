Минтруд разработает новые меры поддержки работодателей

Минтруд создаст рабочую группу по разработке стратегии стимулирования работодателей, которые повышают зарплаты сотрудникам. Такое решение было принято по итогам выступления главы минтруда Антона Котякова в Госдуме.

В России есть предприятия с высокой и очень высокой прибылью, которые выплачивают своим работникам минимальные зарплаты. Это особенно заметно у экспортеров. Например, в нынешнем году сильно выросли цены на металл, лес, удобрения. Этот рост цен дает дополнительные дивиденды тем, кто является собственником предприятий, но не работникам. "Такие компании нужно взять на особый контроль. А вот тех работодателей, которые регулярно повышают зарплаты сотрудникам, нужно, напротив, поощрять. Давайте посмотрим: может, должны быть какие-то преференции таким предприятиям или отраслям?" - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В минтруде вопрос уже прорабатывается, пояснили "Российской газете" в ведомстве.

Также будет проработан вопрос повышения зарплат младшему персоналу бюджетных учреждений. Ведь это только кажется, что все работники, которые трудятся в госорганизациях, получают хорошие зарплаты. На самом деле зарплаты там начинаются с 20-30 тысяч рублей в месяц.

Кстати, минтруд получил и поручение разработать новую методику опубликования данных о средних зарплатах.

Ведь сегодня в средние зарплаты в той или иной отрасли закладываются и региональные аспекты, и зарплаты топ-менеджеров, и зарплаты санитарок. Поэтому минтруд должен разработать методику, которая будет давать более реальную среднюю зарплату по стране. Там будут указываться средние зарплаты в конкретных регионах. А также, возможно, не будут учитываться зарплаты руководителей высшего звена.

"2021 год отметился высоким уровнем потребительской инфляции, и рост зарплат за ним просто не успевает. Уже сейчас потребительская инфляция перевалила за 8%, а рост зарплат по итогам второго квартала составлял 5,5%", - напоминает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Какие же инструменты сегодня имеются по повышению уровня оплаты труда? По мнению Сафонова, первый и самый эффективный - это увеличение МРОТ. "От этого базового уровня идет вся настройка оплаты труда в экономике. Кроме того, можно в рамках работы Российской трехсторонней комиссии предусмотреть разработку ежегодных рекомендаций по индексации заработной платы во всех отраслях, а также подписание в рамках отраслевых соглашений между объединениями работодателей и работников обязательств по ежегодной индексации зарплат", - считает эксперт.

30 процентов всех работников заняты в госсекторе

А вот доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец добавляет, что в бизнесе все очень сложно. "Бизнес не всегда показывает реальные зарплаты, а только часть их. Ведь от зарплат зависят обязательные платежи в социальные фонды".

"Повышение заработной платы бюджетникам - давно назревшая необходимость. В государственном секторе работают около 30% всех занятых, и у половины заработная плата на уровне минимальной или чуть выше. Это рядовые работники, например, социальных служб, военкоматов, поликлиник. И если государство поднимет заработную плату, как работодатель этой категории работников, но существенно, минимум в полтора раза, то и бизнес вынужден будет повышать заработную плату. Основной аргумент бизнеса - большие налоги. Здесь можно только провести глубокий анализ по отдельным отраслям, и если действительно это так, то применять налоговые льготы при условии сокращения дифференциации в оплате труда руководства и рядовых сотрудников", - уточнила свою позицию эксперт.