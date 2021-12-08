Минтруд разработает новые меры поддержки работодателей

Новости

ЕР утвердила состав комиссии по развитию Восточной Сибири 20:33
Решетников рассказал об угрозах финансовой изоляции 20:25
Байден: США и союзники намерены обсудить с РФ ее опасения касательно НАТО 20:10
Госдума ввела QR-коды для прохода в здания палаты 20:02
Итоги будут выше: Решетников оценил прогнозы по инфляции в 2021 году 19:56
Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Челси" на матч Лиги чемпионов 19:39
Росстат: В России дешевеет мясо 19:21
Новый фильм об учредителе фонда "Дом с маяком" появился в Сети 19:20
Петр Шепотинник назначен программным директором Московского кинофестиваля 19:17
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на АЗС 19:16
КНР одобрила терапевтическое средство на основе антител для лечения COVID 19:13
Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество при вооруженном нападении 19:11
Росстат назвал самые подорожавшие продукты ноября 19:05
РПЦ выступила против выставления на торги храмов в Турции 18:51
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста 18:41
Не головные боли, а фантомные: В Госдуме ответили на мем Украины об РФ 18:10
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за титул чемпиона 18:10
Россия и Греция будут продвигать пакетные туры с поездками в обе страны 18:07
Эксперты опасаются роста цен на щебень 18:03
Восемь игроков "Тоттенхэма" заразились коронавирусом 18:01
Христиан в Египте возьмут под охрану 18:00
Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен 17:52
В "Газпроме" оценили уровень отбора газа из европейских хранилищ 17:51
Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой 17:39
Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 19:07
Рубрика: Экономика

Минтруд разработает новые меры поддержки работодателей

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
Минтруд создаст рабочую группу по разработке стратегии стимулирования работодателей, которые повышают зарплаты сотрудникам. Такое решение было принято по итогам выступления главы минтруда Антона Котякова в Госдуме.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В России есть предприятия с высокой и очень высокой прибылью, которые выплачивают своим работникам минимальные зарплаты. Это особенно заметно у экспортеров. Например, в нынешнем году сильно выросли цены на металл, лес, удобрения. Этот рост цен дает дополнительные дивиденды тем, кто является собственником предприятий, но не работникам. "Такие компании нужно взять на особый контроль. А вот тех работодателей, которые регулярно повышают зарплаты сотрудникам, нужно, напротив, поощрять. Давайте посмотрим: может, должны быть какие-то преференции таким предприятиям или отраслям?" - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В минтруде вопрос уже прорабатывается, пояснили "Российской газете" в ведомстве.

Фото: iStock
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Также будет проработан вопрос повышения зарплат младшему персоналу бюджетных учреждений. Ведь это только кажется, что все работники, которые трудятся в госорганизациях, получают хорошие зарплаты. На самом деле зарплаты там начинаются с 20-30 тысяч рублей в месяц.

Кстати, минтруд получил и поручение разработать новую методику опубликования данных о средних зарплатах.

Ведь сегодня в средние зарплаты в той или иной отрасли закладываются и региональные аспекты, и зарплаты топ-менеджеров, и зарплаты санитарок. Поэтому минтруд должен разработать методику, которая будет давать более реальную среднюю зарплату по стране. Там будут указываться средние зарплаты в конкретных регионах. А также, возможно, не будут учитываться зарплаты руководителей высшего звена.

"2021 год отметился высоким уровнем потребительской инфляции, и рост зарплат за ним просто не успевает. Уже сейчас потребительская инфляция перевалила за 8%, а рост зарплат по итогам второго квартала составлял 5,5%", - напоминает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Какие же инструменты сегодня имеются по повышению уровня оплаты труда? По мнению Сафонова, первый и самый эффективный - это увеличение МРОТ. "От этого базового уровня идет вся настройка оплаты труда в экономике. Кроме того, можно в рамках работы Российской трехсторонней комиссии предусмотреть разработку ежегодных рекомендаций по индексации заработной платы во всех отраслях, а также подписание в рамках отраслевых соглашений между объединениями работодателей и работников обязательств по ежегодной индексации зарплат", - считает эксперт.

30 процентов всех работников заняты в госсекторе

А вот доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец добавляет, что в бизнесе все очень сложно. "Бизнес не всегда показывает реальные зарплаты, а только часть их. Ведь от зарплат зависят обязательные платежи в социальные фонды".

"Повышение заработной платы бюджетникам - давно назревшая необходимость. В государственном секторе работают около 30% всех занятых, и у половины заработная плата на уровне минимальной или чуть выше. Это рядовые работники, например, социальных служб, военкоматов, поликлиник. И если государство поднимет заработную плату, как работодатель этой категории работников, но существенно, минимум в полтора раза, то и бизнес вынужден будет повышать заработную плату. Основной аргумент бизнеса - большие налоги. Здесь можно только провести глубокий анализ по отдельным отраслям, и если действительно это так, то применять налоговые льготы при условии сокращения дифференциации в оплате труда руководства и рядовых сотрудников", - уточнила свою позицию эксперт.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд

Главное сегодня

Путин назвал провокационным вопрос про "вторжение" России на Украину
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста
Госдума ввела QR-коды для прохода в здания палаты
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС
Из военного бюджета США исключили санкции против России
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию