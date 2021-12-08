Миркин: Экономическое чудо может заморозить конфликты между славянами

Как живут 40 с лишним миллионов людей на Украине? И больше 9 млн в Беларуси? У них та же главная проблема, что и у нас, - отрицательная демография. С 2016 по 2020 годы население Украины сократилась на 0,9 млн человек, у нас - на 0,6 млн, в Беларуси - на 0,05 млн (МВФ). Очень низкая рождаемость - 1,2 ребенка на женщину (194-е место в мире) (Всемирный банк, 2019). У нас 1,5 ребенка (171-е место в мире), в Беларуси - 1,4 ребенка. А тридцать с лишним лет назад во всех этих странах были два ребенка на женщину. Самый тяжкий вызов для общества - как снова наполнить людьми древние славянские земли? Как сделать, чтобы они жили долго, обладая высокими доходами и растущим имуществом?

Ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году на Украине - 71,8 года (100-110-е место в мире), в России - 73,2 года (95-97-е место), в Беларуси - 74,2 года (78 -79-е место) (Всемирный банк). В трех странах, в сердце славянского мира проблема одна и та же - трагический, десятилетний разрыв в том, сколько живут мужчины и женщины, один из самых больших в мире. Как сократить его хотя бы до 3-5 лет, как в развитых странах? Если бы удалось к концу 2020-х выйти на продолжительность жизни в России, на Украине и в Беларуси в 75-77 лет (как в Москве, Киеве и Минске), это было бы счастьем.

Чтобы сравнить, как живут люди, есть индекс человеческого развития (UNDP). По "развитию" Украина в 2019 году на 74-м месте в мире (за пять лет опустилась на одну ступень), Россия - на 52-м месте (поднялась на ступень), Беларусь - на 53-м месте (сделала один шаг вниз). Кто наши соседи по "ренкингу"? У Украины - Мексика, Перу и Таиланд, у России и Беларуси - Казахстан, Турция и Уругвай. Пока находимся на уровне так называемых развивающихся экономик среднего уровня. Мы разве заслуживаем этого? Мы - с нашей памятью о большом индустриальном мире, который когда-то был создан с огромными жертвами, с невероятным напряжением сил людей, еще 30 лет назад живших все вместе.

А насколько мы разные? Есть знаменитый проект "Всемирный обзор ценностей" (World Values Survey). 40 лет социологи приходят к жителям десятков стран с одними и теми же вопросами, чтобы понять, насколько похоже они смотрят на мир. Спросили украинцев (2020) и россиян (2017), что для них самое важное. Для 39,9% украинцев и 42% россиян - поддержание порядка в стране. Для 23,9% украинцев и 21,5% россиян - дать людям больше голоса при принятии важных решений правительства. "Борьба с ценами" - для 31,3% украинцев и 32,4% россиян. Защита свободы слова является "самым важным" только для 4,2% украинцев и 2,7% россиян. Ответы почти идентичные.

"Если бы выбирали между свободой и безопасностью, что для вас важнее?" Безопасность выбрали 65,9% украинцев и 72% россиян, свободу - 29,5% и 23,5%, соответственно.

"Собственность правительства в бизнесе должна быть увеличена". Самую высокую оценку этой идее дали 13,9% украинцев и 14,9% россиян.

Безопасность выбрали 65,9% украинцев и 72% россиян, свободу - 29,5% и 23,5%, соответственно

"Правительство должно нести больше ответственности за обеспечение людей". "В высшей степени, да!" - ответили 21,6% украинцев и 22,4% россиян. Сходство в массовом сознании поразительное. А как со счастьем? 78,3% украинцев и 81,3% россиян чувствуют себя счастливыми.

Не будем им в этом мешать. Когда смотришь на то, как похожи ответы, кажется, что речь идет об одних и тех же людях. И страны все еще очень связаны. Доля Украины во внешнеторговом обороте России снизилась с 5,9% в 2011 г. до 1,5% в 2021 году, тем не менее она остается нашим торговым партнером N 13. Не пятидесятым и не сотым. Россия для Украины - гораздо важнее, торговый партнер N 3 (около 8% внешней торговли Украины). А кто N 1 и N 2? ЕС и Китай.

Насколько похоже чувствуют себя экономики? В проклятом 2020 году экономика Украины упала на 4%, России - на 3%, Беларуси - на 1%. Прогноз роста ВВП на 2021 г. для Украины - 3,5%, России - 4,7%, Беларуси - 2,1% (МВФ). Очень помогают высокие мировые цены: нам - на топливо, металлы, зерно и другое сырье, Украине - на зерно и металлы. Мы - экспортер зерна N 1 в мире, Украина - N 5 (ФАО ООН). А что с инфляцией? На Украине в 2021 году ожидается выше 10%, в России - 5,8%, в Беларуси - 9,4% (МВФ). Государственные долги? Пока не так страшно. На Украине - 54% ВВП, в России - 17,9%, в Беларуси - 44,9% (МВФ). Это ниже планки безопасности в 80% ВВП.

А что делают центральные банки? Все то же, бьются с инфляцией. Ставки центрального банка на Украине - 8,5%, в России - 7,5%, в Беларуси - 9,25%. Курсы валют? После обесценения гривны в три раза (2014- 2015 гг.) Украина смогла стабилизировать ее на уровне 26-28 гривен за доллар (2016-2021 гг.). Заметим, что при такой инфляции сильная гривна может быть проблемой. Рубль сместился из зоны 60-65 руб. за доллар к 70-75 руб. (2016-2021 гг.). Был очень сейсмичен, испытав все шоки цен на нефть. Белорусский рубль за пять лет обесценился к доллару на 30%.

Если бы началось "экономическое чудо" в сердце славянского мира, масса конфликтов была бы заморожена

Но главная проблема - все та же. Как сократить разрыв в уровне жизни с "золотым миллиардом"? По прогнозу МВФ, ВВП на душу населения на Украине составит в 2021 году 4,4 тыс. долл. (120-125-е места в мире), в 2,6 раза ниже, чем в России (11,6 тыс. долл., 80-85-е места), и в 1,6 раза ниже, чем в Беларуси (7 тыс. долл., 105-110-е места). Огромный объем работы впереди. Как достать развитые страны? Если бы только удалось найти ответ на этот вопрос, если бы началось "экономическое чудо" в сердце славянского мира, масса конфликтов была бы заморожена и когда-нибудь сошла бы на нет, как это случилось между Германией, Францией, Чехией и Польшей. Ждать этого? Ответ - все для этого делать.