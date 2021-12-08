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08.12.2021 13:52
Рубрика: Власть

Мишустин: Профицит федерального бюджета составил 1,6 трлн рублей

Текст: Владимир Кузьмин

За первые девять месяцев года профицит федерального бюджета составил 1,6 триллиона рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство на заседании рассмотрело ход исполнения главного финансового документа страны по итогам трех кварталов.

Доходы казны более чем на треть превысили показатель аналогичного периода прошлого года и составили почти 18 триллионов рублей. Кассовое исполнение расходов было близким к норме. "Даже с учетом дополнительного финансирования отклонение не было существенным", - подчеркнул Мишустин.

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