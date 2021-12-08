Мишустин утвердил правила поддержки инвестпроектов по созданию соцучреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила поддержки инвестиционных проектов по созданию и реконструкции социальных учреждений для проживания людей старшего возраста и инвалидов.

Такие инициативы будут реализовывать на основе государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Инвестор должен вложить не менее 20 процентов стоимости проекта, а остальные средства поступят из регионального бюджета. При этом федеральный бюджет возьмет на себя большую часть расходов субъекта Федерации. Бизнес же сможет вернуть вложенные инвестиции, управляя созданной инфраструктурой.