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08.12.2021 21:31
Рубрика: Власть

Мишустин: Зарплаты бюджетников должны соответствовать указу президента

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
С помощью мер поддержки граждан и бизнеса экономику страны получилось вернуть к росту, бюджет исполняется с профицитом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это позволяет направлять дополнительное финансирование на приоритетные социальные задачи - поддержку семей с детьми и зарплаты сотрудников бюджетной сферы.
Михаил Мишустин: Профицит федерального бюджета составил 1,6 трлн рублей. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Профицит федерального бюджета составил 1,6 трлн рублей. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Профицит федерального бюджета составил 1,6 трлн рублей. Фото: РИА Новости

Правительство на заседании в среду рассмотрело результаты бюджетного процесса в первые девять месяцев года. Доходы казны более чем на треть превысили показатель аналогичного периода прошлого года и составили почти 18 триллионов рублей. Кассовое исполнение расходов было близким к норме. "Даже с учетом дополнительного финансирования отклонение не было существенным", - подчеркнул глава кабмина. В результате сформировался профицит в 1,6 триллиона рублей.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Кабмин выделит свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Благодаря помощи гражданам и бизнесу, которая была оказана правительством по поручениям президента, российская экономика преодолела последствия пандемии и снова демонстрирует рост, заявил Михаил Мишустин. "Укрепилась и финансовая дисциплина. Это позитивно отразилось на результатах в целом", - подчеркнул он на заседании кабмина. Была обеспечена сбалансированность бюджета. Все социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объеме. "Реализованы новые решения главы государства, прежде всего по помощи семьям с детьми, в сфере экономики - по поддержке малых и средних предприятий, на которые пандемия оказала очень сильное влияние", - отметил премьер.

Имея в активе резервы, правительство продолжает выделять финансирование на социальные вопросы. Свыше 12 миллиардов рублей пойдут на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Михаил Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение решения под личный контроль и совместно с министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены. "Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента", - подчеркнул премьер-министр.

Еще почти 14 миллиардов рублей потребовалось для финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте 8-17 лет. По поручению президента мера поддержки неполных, малообеспеченных семей заработала в этом году. "Теперь родителям, которые в одиночку воспитывают детей, ежемесячно предоставляется пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет. В среднем по 5500 рублей", - напомнил председатель правительства. Сейчас такая выплата назначена семьям, в которых растет более 1,3 миллиона детей. Ранее на эти цели правительство уже выделяло 36 миллиардов рублей.

Министры также рассмотрели законопроект о проведении в отдельных регионах страны эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Опытным полигоном для достижения углеродной нейтральности станет Сахалинская область. "Результат должен быть достигнут уже через четыре года", - подчеркнул глава правительства.

В рамках эксперимента на Сахалине начнут внедрять и отрабатывать методики и технологии, которые помогают не только сократить выбросы парниковых газов, но и повысить их поглощение, в том числе с помощью применения специальных экономических и финансовых стимулов. Пройдут тестирование системы учета выбросов и обращения углеродных единиц.

Кабинет министров выделит свыше 12 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы 

"В дальнейшем к эксперименту могут быть подключены еще несколько субъектов Российской Федерации. От его результатов будет зависеть, как мы сможем справиться с выходом на углеродную нейтральность в масштабах всей страны", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Между тем

Михаил Мишустин утвердил правила поддержки инвестиционных проектов по созданию и реконструкции социальных учреждений для проживания людей старшего возраста и инвалидов. Такие инициативы будут реализовывать на основе государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Инвестор должен вложить не менее 20 процентов стоимости проекта, а остальные средства поступят из регионального бюджета. При этом федеральный бюджет возьмет на себя большую часть расходов субъекта Федерации. Бизнес же сможет вернуть вложенные инвестиции, управляя созданной инфраструктурой.

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