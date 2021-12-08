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08.12.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе выплату более 4 млн рублей Елене Мисюриной

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
Мосгорсуд признал законным взыскание более 4 млн рублей в пользу врача-гематолога Елены Мисюриной, которую судили за врачебную ошибку и смерть пациента.

Ранее Черемушкинский суд Москвы взыскал в пользу Мисюриной с государства в лице минфина в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, 4 млн 282 тысячи рублей.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на 2 года лишения свободы по делу о врачебной ошибке, и отправил дело в прокуратуру. Спустя почти два года, в середине декабря 2020 года, Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил и отправил на новое апелляционное рассмотрение постановление Московского городского суда об отмене приговора. Первый приговор Мисюриной в январе 2018 года вынес Черемушкинский суд. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента, и приговорили к двум годам колонии общего режима. По мнению следствия, 25 июля 2013 года врач-гематолог при проведении трепанобиопсии костного мозга нарушила методику, тактику и технику процедуры, в результате чего произошло сквозное повреждение кровеносных сосудов пациента, который через несколько дней скончался.

Этот приговор вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку Мисюриной выступили многие представители врачебного сообщества. По мнению защиты, суд не учел объективных фактов. И то, что процедура, которую врач делала тысячи раз за свою практику, не могла стать причиной летального исхода. При этом мужчина, страдавший онкологией, скончался уже в другой клинике после полостной операции, но эксперты настаивали на вине Мисюриной.

Защита врача ходатайствовала об эксгумации тела и повторной экспертизе, однако в этом было отказано. После приговора райсуда прокуратура попросила освободить врача из СИЗО до его пересмотра. Так, в Генпрокуратуре отметили, что в ходе расследования были допущены нарушения, а собранные и исследованные доказательства не позволяли сделать однозначный вывод о доказанности вины гематолога.

Позднее Мосгорсуд приговор отменил и направил дело в прокуратуру. В декабре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконной отмену приговора и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение. Наконец, уже в этом году Мосгорсуд 4 марта окончательно отменил приговор Мисюриной и прекратил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. После чего Черемушкинский суд постановил взыскать в пользу врача более 4 миллионов рублей из казны РФ за необоснованное преследование.

Происшествия Правосудие Суд

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