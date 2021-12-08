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08.12.2021 13:36
Рубрика: Происшествия

Мошенники крадут деньги, используя фейковый сайт Минздрава

Текст: Анастасия Алексеевских
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенники публикуют в группах в соцсети "ВКонтакте" новости о якобы опасности вакцинации и таким образом заманивают пользователей на сайт-клон Минздрава, а затем перенаправляют на ресурс, который крадет деньги. Такую схему мошенничества выявила компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности.

Фото: Getty Images
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Схема работает так: в комментариях к постам в популярных группах-миллионниках "Вконтакте" злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса, ссылка ведет на сайт-клон Минздрава России с фейковым интервью министра здравоохранения Михаила Мурашко, в котором говорится о том, что новая волна пандемии якобы уничтожит до 80% страны и первыми жертвами станут люди, получившие вакцину. Далее, через несколько секунд, жертву с лже-сайта Минздрава перенаправляют на мошеннический сайт с розыгрышем или получением "крупного денежного перевода" в размере 237 568 рублей. Деньги можно вывести в течение 48 часов, но для этого необходимо ввести данные банковской карты.

Пользователям социальных сетей нужно критически относиться к публикуемой информации и быть особенно внимательными, переходя по ссылкам с сомнительным содержанием. При переходе на сайт необходимо обратить внимание на доменное имя ресурса - например, лже-сайт Минздрава отличается от настоящего. Вводите свои конфиденциальные данные и реквизиты банковских карт только на проверенных сайтах.

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