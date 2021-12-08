Мурашко назвал главную задачу системы здравоохранения

Основная задача системы здравоохранения в России - увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, для "быстрой победы" надо ориентироваться на превентивную медицину с учетом возраста человека и его предрасположенности к тем или иным заболеваниям.

"Мы должны строить фактически персональную программу для каждого человека. Это уже будет такой формат персонифицированной медицины", - отметил глава ведомства (цитата по ТАСС).

Этот формат будет включать в себя профилактические меры в молодом возрасте, программы сохранения здоровья в трудоспособном возрасте и улучшение качества жизни в старшем возрасте, объяснил Мурашко.