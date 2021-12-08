Мужской разговор с бронзовым призером токийской Олимпиады, прошедшим через ад Беслана

Трехкратный чемпион Европы по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Артур Найфонов на Олимпийских играх в Токио в августе этого года завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов. Конечно, хотел победить, но не вышло.

С наградой борец вернулся в родной Беслан.

В этом городе 10 мая 1997 года Артур появился на свет, а 1 сентября 2004-го с мамой и старшей сестрой пошел на торжественную линейку в школу N 1.

Вскоре ее захватят боевики и двое суток будут удерживать заложников...

С дедушкой Лазарем. Фото: из личного архива

О семье

- До нашей встречи, Артур, я был в Городе ангелов, специально попросил таксиста завезти на мемориальное кладбище жертв бесланской трагедии. Нашел могилу вашей мамы Светланы...

- М-м-м... Не знаю, что сказать... Каких слов вы ждете?

- Часто бываете там?

- Заглядываю по возможности. Время от времени. Я и домой-то заезжаю редко, постоянно нахожусь на сборах, соревнованиях... Вот и вам предложил встретиться на спортивной базе во Владикавказе, где живу последние недели. До Беслана вроде рукой подать, полчаса на машине, а выбраться могу только в выходной, когда нет тренировок.

Кладбище находится по дороге из аэропорта, мимо не проскочишь. Когда улетаю или возвращаюсь в Беслан, заезжаю и в Город ангелов. Иначе никак.

- К маме?

- К ней. И к другим. Ко всем.

Это уважение и память...

- У вас в Беслане дом?

- Трехкомнатная квартира.

- И сколько народу живет в ней?

- Родители, отец с Мариной, второй женой, и пятеро детей - три брата и две сестры. Нормально! Помещаемся. Привыкли. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Сейчас, правда, Сабина, старшая из нас, вышла замуж, уехала в соседнее село и освободила место. Стало чуть просторнее. Ну, и я тоже без конца в разъездах.

Родни у нас в Беслане много. Мы всегда там жили. На праздники обычно собираются человек тридцать. Дяди, тети, двоюродные братья, сестры...

- Все помещаетесь в трех комнатах?

- В таких случаях идем к дедушке Лазарю. У него свой дом, он старейшина рода. Ему восемьдесят шесть или восемьдесят семь лет, точно не скажу. В 2020 году я выступал на чемпионате Европы, а дедушка чуть приболел. Решил ему посвятить победу. Подумал, увидит, что я выиграл, порадуется, может, быстрее выздоровеет.

- Помогло?

- Действительно, вскоре поправился...

- Чем дед занимался, пока не вышел на пенсию?

- Скотоводством. Приглядывал за коровами и свиньями.

Обе бабушки - и по отцовской, и по материнской линии - умерли давно, я еще маленьким был.

Мама. Фото: Владимир Нордвик

О родителях

- А родители кто по профессии?

- Мама работала в магазине рядом с домом. Отец - дальнобойщик, у него свой КамАЗ, на нем и ездил. Любил это дело.

Откуда заказ поступал, туда и вез груз. Фрукты, овощи, соки, минеральная вода... Разное! Рейсы бывали в Москву, Питер, соседние регионы.

- Вас с собой брал когда-нибудь?

- Отец часто подшучивал надо мной в детстве: "Продолжишь баловаться, усажу за руль". Работа-то тяжелая, подолгу сидишь в кабине, следишь за дорогой, контролируешь груженую машину, не спишь ночами, чтобы успеть в срок...

- Сменщик наверняка ведь был?

- Со временем появился, а начинал отец один. Вот и пугал меня, мол, не возьмешься за ум, не будешь учиться, определю в напарники.

- Вы собирались оставить учебу, Артур?

- Ну, занимался-то я не очень хорошо, можно даже сказать, плохо. Троечник. Никогда не любил слушать ничьих советов, всегда искал свою дорогу. И хулиганил много, из-за чего постоянно получал по заднице.

- Как говорится, за что боролись...

- Абсолютно точно! В таких случаях обычно говорят: в семье не без урода. Грубовато, но по делу.

Вот отец и воспитывал доступными методами, пытался вправить мозги на место.

Сабина в большинстве ситуаций принимала мою сторону, защищала, скрывала какие-то шалости. Хотя и у сестры порой терпение иссякало, тогда шла к отцу и все рассказывала.

- А что вы могли натворить?

- Ну, лишнее... Например, без спроса забирал из дома какую-нибудь ценную вещь. Отец не разрешал даже мобильный выносить на улицу, чтобы поиграть с друзьями. Только в квартире и то - чуть-чуть. Ухожу гулять, а он останавливает: "Зачем тебе телефон? Выложи из кармана". Но я все равно постоянно таскал, не слушался, нарушал установленные правила...

- К спорту отец приобщил?

- Да, он хотел, чтобы я занимался. Всегда говорил, что в детстве тоже проявлял способности, но не сумел реализовать их из-за того, что не было подходящих условий. Отец из многодетной семьи, у него по два брата и сестры, он средний. Все живут в Беслане, кто-то работает, другие уже на пенсии. Особо похвастаться нечем.

- Маму хорошо помните?

- Ну-у-у... так. Не слишком. Мне было семь лет, когда ее не стало...

Стараюсь не возвращаться в то время.

Вечная память. Фото: Владимир Нордвик

О памяти

- Гоните воспоминания?

- Не то что бы гоню... Считаю, если не оглядываться в прошлое, проще воспринимать настоящее.

Не знаю, как бы вам получше объяснить...

Я уже взрослый человек и все правильно понимаю. А тогда был ребенком...

Меня часто спрашивают о событиях сентября 2004-го. Постоянно! Разные люди, не только журналисты. Мало говорю в ответ, стараюсь молчать.

- Почему?

- Кто не пережил подобного, вряд ли смогут понять, что довелось испытать заложникам 1-й школы. А мы помним всё, но нельзя бесконечно возвращаться в те страшные дни. Зачем? Чтобы вызвать сочувствие?

Очень не люблю, когда пытаются жалеть. Не надо!

Лучше говорить о радостных, светлых моментах, чтобы на лицах появлялись улыбки.

Конечно, случившееся семнадцать лет назад не ушло в небытие, нам всегда придется нести этот крест. Опыт очень плохой. Ужасный! Надеюсь, подобное более не повторится. Никогда и нигде. Все слишком жутко, чтобы рассуждать вот так спокойно, сидя за столом, как сейчас мы с вами.

- Вы встречаетесь, общаетесь с другими бывшими заложниками из захваченной школы?

- Да, видимся время от времени. Кому-то, думаю, приходится тяжелее, чем мне. Все-таки я воспитан спортом, чувствую себя покрепче многих. Хотя раньше на меня тоже периодически накатывало, и негативные эмоции прорывались наружу. Сейчас этого уже нет.

- Слезы?

- Бывало. Но давно не плачу. Лет пять, наверное.

А сестра до сих пор крайне остро воспринимает любое упоминание о том сентябре...

- В школе вы были втроем - Сабина, мама и вы?

- Да. Собирались взять еще младшего брата Инала, но он баловался, и его оставили дома...

Все же хочу объяснить, почему упорно избегаю разговоров о прошлом. Полагаю, жить надо позитивной повесткой, а плохое убирать глубоко внутрь. Пусть остается там.

Это легче сказать, чем сделать. Держать себя в руках непросто, поверьте. Поначалу мне кошмары какие-то снились. Потом прошли.

Фото: РИА Новости

О спортзале

- С вами работали психологи?

- Лично со мной нет. После штурма школы, по сути, не обращался к врачам. Слава богу, почти избежал травм, были лишь мелкие порезы на руках, поранился о стекло, когда выбирался из горящего спортзала. А по телу - ни царапины. Повезло. Наверное, я единственный, кто вышел оттуда целым и невредимым.

Сабина тоже мало пострадала, были небольшие ожоги на руках - и все.

Физически нас почти не коснулось. Может, и поэтому я более психологически уравновешенный человек, чем остальные заложники. Они вспыльчивые, нервные.

- Вы в первый класс шли?

- Во второй. Год уже отучился.

- С кем-то наверняка успели подружиться, сблизиться?

- Правду вам говорю: если покажут сейчас фотографию нашего класса, могу не узнать многих ребят. Так давно было! Есть люди, которые четко помнят себя лет с пяти, а у меня первые годы жизни не отпечатались в памяти...

После 1-й школы одно время учился в 6-й, там же, в Беслане. Потом опять вернулся в 1-ю, но уже в заново отстроенную...

- А в спортзале, превращенном в мемориал, за эти годы бывали или обходите его стороной?

- Конечно, был. И сейчас могу зайти. Не испытываю какого-то страха. Говорю же, меня не преследуют галлюцинации или видения...

Я согласился на нашу встречу при условии, что не будем детально ковыряться в прошлом, но вы продолжаете расспрашивать... Хорошо, попробую описать свое состояние. Представьте семилетнего ребенка. Что он понимает и чувствует? Я особо не осознавал, что происходит, для меня это было похоже на кино. Словно со стороны наблюдал за всей картиной. Рядом находились мама и сестра... Наверное, для взрослого, сформировавшегося человека происходившее выглядело ужасом, который навсегда изменил бы и расшатал психику, но, повторяю, я был ребенком и мало что понимал.

- Но страх испытывали?

- Да, хотя о смерти тоже толком ничего не знал. Будто бы мы попали в какой-то омут, водоворот. Но мама же обязательно защитит, спасет... Надо посидеть, подождать, а потом выберемся.

Поэтому и порог спортзала переступаю сегодня без внутреннего содрогания. Иду, если нужно. Внутри особо ничего не трогали, чуть приукрасили. В 2024-м будет двадцатилетие, и к дате, кажется, хотят сделать что-то монументальное, комплекс построить.

Время летит...

Фото: РИА Новости

О цели

- Будто не с вами, да?

- Нет, со мной. Уже говорил вам, случившееся не забуду, с позиций возраста четко понимаю, что тогда произошло. А вот на фразу, мол, время лечит, не знаю, как реагировать. На мой взгляд, не всех и не всегда.

Есть те, кому и сейчас очень тяжело, кто может сорваться из-за одного услышанного слова.

Наверное, я не самый типичный случай. Все-таки меньше пострадал, чем остальные.

Это моя личная история, ношу ее в себе, молчу, ни с кем не делюсь, не обсуждаю. Хочу, чтобы те, кто непричастен, не говорили со мной о том сентябре. Слышу в этом жалость, а я ненавижу ее больше всего.

И в спорте не терплю снисхождения. Не считаю себя слабым человеком - зачем меня унижать? Лучше отругай, чем пожалей. Что значит: "Хватит, ты устал, можешь сегодня больше не тренироваться"? Всегда отвечаю: "Почему обижаешь? Хочу, могу и буду!"

Поэтому было неприятно, когда после Токио стали писать, дескать, медаль досталась жертве Беслана. Какое это имеет значение?

Вот реализую мечту в спорте, и тогда, может, поведаю миру, что думаю о той трагедии. Скажу вкратце, потрачу мало слов, но это будет доступно и понятно.

Но время для публичных заявлений еще не пришло, я не достиг, чего хотел. Значит, пока не имею права говорить.

- А к чему вы стремитесь, Артур?

- К завоеванию золотой олимпийской медали.

- Не меньше?

- Только так. Когда есть цель, живется намного легче, хотя, с другой стороны, добиться желаемого очень тяжело.

- Давно определились с ориентиром?

- Кто-то говорит, будто бы мечтал о победе с раннего детства. Повезло. Я разобрался в себе, врать не стану, годам к шестнадцати, может, к семнадцати. Сейчас мне двадцать четыре. Долго не верил, что из меня будет толк.

В детстве занялся вольной борьбой, чтобы не болтаться бесцельно на улице. Пришел к Тотразу Арчегову и Эльбрусу Дудаеву. До сих пор у них тренируюсь.

Бесик Кудухов. 2010 год. Фото: РИА Новости

- На кого равнялись?

- В Северной Осетии силовые единоборства очень популярны, примеров много, но для меня образцом всегда служил покойный Бесик Кудухов, четырехкратный чемпион мира. Он тоже из Беслана, тренировался во Владикавказе, но и к нам приезжал, руку по-взрослому жал, давал советы, что-то подсказывал, улыбался мне, будто родной старший брат. Светлый человек, от него шло тепло.

Когда встречаешь таких людей, хочется стать на них похожим, чтобы и на тебя смотрели восторженными глазами, как в свое время я на Бесика.

Борец вольного стиля Артур Найфонов на территории Академии борьбы им. Аслана Хадарцева во время тренировки в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

О флаге

- Когда поняли, что спорт - это серьезно?

- Вот тогда и понял, лет в шестнадцать. Цель появилась - Олимпиада. А до этого сомневался, смогу ли добиться больших результатов. Поначалу проигрывал много схваток, поскольку на соревнованиях нередко боролся против ребят постарше. Они были мощнее, в юношеском возрасте каждый год имеет значение.

Не скрою, приходилось тяжело, кто-то другой, может, и сдался бы, а я сцепил зубы.

- Режим соблюдали?

- Ни разу в жизни не выкурил ни сигареты. Даже в детстве не баловался. Отец у меня очень строгий, я боялся, что узнает и сильно отругает. Как-то предупредил: если поймаю, не посмотрю, что сын, побью.

Хотя сам он курил чуть ли не с шестнадцати лет...

Так я и не попробовал. А теперь даже желания нет.

- В каком возрасте выиграли первый крупный турнир?

- В 2017-м победил на первенстве мира среди юниоров в финском Тампере. Мне было почти двадцать лет.

В финале встречался с американцем. Один из самых сложных моих поединков, входит в тройку наиболее трудных за карьеру. По сей день часто вспоминаю его.

- Что пошло не так?

- Соперник оказался настырным, не ожидал от него подобного прессинга. Я лидировал со счетом 4:1, потом американец провел хороший прием и вышел вперед. Амплитудный бросок оценивается в четыре балла, больше в борьбе не дают.

Во втором периоде я устал до такой степени, что даже не понимал, как довести схватку до конца, тянул на жилах. Атаки проводил рефлекторно, делал то, что отрабатывал на тренировках, мозг уже отключился. Чистая автоматика, не преувеличиваю.

Схватка завершилась со счетом 7:6 в мою пользу. Вроде бы надо радоваться, а у меня не осталось сил, чтобы даже пошевелиться. И про флаг забыл. До финала думал: если выиграю, впервые в жизни красиво подниму российский триколор над головой, сделаю круг почета. А тут все желания отшибло, мысль об одном: лишь бы отползти поскорей в сторонку, чтобы не кантовали. Было тяжело двигаться, не мог ни стоять, ни сидеть, разрывалась голова, в висках стучало, тело не слушалось.

А тренер говорит: "Артур, флаг быстро бери!" И протягивает. Прошу: "Отпустите, пожалуйста". Тотраз Арчегов с Вадимом Лалиевым, старшим тренером молодежной сборной России, подняли меня и, можно сказать, вытолкнули на ковер. Я по инерции пошел вперед...

Фото: ТАСС

- И никаких эмоций, эйфории?

- Потом. Пару часов пытался в себя прийти, ничего не чувствовал, плохо было.

Во Владикавказе выяснилось, что в Финляндии я заболел паротитом, поднялась высокая температура, меня госпитализировали...

Олимпиада-2020. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Хассан Язданичарати (Иран) и Артур Найфонов (ОКР) во время полуфинального поединка. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

О долге

- А еще тяжелые поединки?

- На чемпионате Европы в Каспийске в 2018-м в четвертьфинале встречался с бывшим дагестанцем, который переехал в Италию и представлял эту страну. А годом ранее он обыграл меня на первенстве России. Принципиальный поединок, понимаете?

Видео есть: после схватки я упал на спину, руки раскинул и лежу без сил. Пустой был, выжатый, весь отдался. И счет равный - 6:6. Арбитры присудили победный балл за активность. А это лишь четвертьфинал, предстояли еще два поединка. Там даже получилось чуть проще, хотя на таком уровне легких боев не бывает.

Всегда сложно бороться с Хасаном Яздани из Ирана. Я три раза уступал ему, дважды подряд в этом году: в августе на Олимпиаде в Токио и в октябре на чемпионате мира в Осло. Все поражения случались в полуфиналах, из-за чего я лишался шанса взять золотую медаль. Очень обидно...

Не удивлюсь, если со временем Хасан будет претендовать на пост президента Ирана.

- Вы серьезно?

- Не представляете, насколько он популярен на родине. Настоящий кумир! Яздани - рекордсмен по количеству подписчиков в "Инстаграме" среди борцов: два миллиона четыреста тысяч.

- А у вас?

- Максимум тридцать тысяч человек. Тут и сравнивать нечего. Хасан стал олимпийским чемпионом еще в 2016 году, в Токио проиграл в финале американцу, но взял у него же реванш на мировом первенстве в Осло.

Мне пока не удалось вернуть должок, но назад дороги нет, обязан довести начатое до конца.

Я трижды выиграл чемпионат Европы, Иран, понятное дело, в континентальном турнире Старого Света не участвует, а в личных боях на других турнирах я уступал Хасану, он отбирал мою мечту. Точнее, заставил отложить ее осуществление. Надеюсь, у меня будет время, а бог даст шанс, чтобы все исправить.

Земляки чествуют олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова. Фото: ТАСС

О встрече

- Читал, даже не захотели, чтобы вас с почестями встречали после Олимпиады, вернулись домой чуть ли не инкогнито.

- Все верно. Ну какие чествования с бронзовой медалью? Не смог бы улыбаться людям, это было бы тяжело для меня. Такой я человек. Зачем фальшивить, пытаться кого-то обмануть? Если не до улыбок, не стану и силиться изобразить.

Мы должны были прилететь с Заурбеком Сидаковым, который взял в Токио золото в весовой категории до 74 килограммов. На самом деле очень рад за товарища, мы вместе прошли трудный путь, с детства тренируясь у Арчегова и Дудаева.

Но Заур победил, я - нет. И как мне принимать лавры, которых еще не заслужил? Поэтому я прилетел раньше. И на телефонные звонки не отвечал, не поднимал трубку. Предупредил лишь самых близких друзей.

Не хотел ни с кем общаться, что-то рассказывать, объяснять. Думал, как побыстрее попасть домой и забыть историю с поражением в Токио.

- Так сильно переживали?

- Ну да, не сомневался, что все сложится иначе. Целенаправленно готовился к Играм, набрал хорошую форму и вдруг - обиднейший проигрыш. Ошибся, не вовремя попытался провести силовой прием, пропустил контратаку и...

Пять лет жизни шел к цели, стремился к золотой медали, работал каждый божий день, жил этим, засыпал и просыпался с одной мыслью, чтобы оступиться в решающий момент... Ну какие тут торжественные встречи в аэропорту, рассудите сами? У меня не было права на ошибку, однако...

Перед посадкой в самолет на Владикавказ опустил пониже на лоб кепку, поднял повыше на лицо маску и полетел. Никто из попутчиков не узнал.

Фото: ТАСС

О символах

- Поражение надолго выбило из колеи?

- Неудачи меня не ломают, они подстегивают, гонят вперед. Я настроен победить, взять золото.

- В Париже в 2024-м?

- Да, через два с половиной года. Не так и много осталось, если подумать.

- Почему для вас так важна эта медаль?

- На мой взгляд, у каждого человека должна быть мечта. А иначе зачем жить? Не могу представить себе, что у меня не получится.

- А вдруг?..

- Не задаюсь этим вопросом, даже мыслей таких не возникает. У бога прошу лишь здоровья, остальное сделаю сам. Обязательно!

- Перед Играми в Токио шли споры, мол, надо ли российским атлетам ехать туда. Ни гимна, ни флага...

- Так могли рассуждать те, кто сам не занимался профессиональным спортом, не представляет, сколько усилий вложено в подготовку. Мы понимали: далеко не все зависит от нас, но это не отменяло необходимости тренироваться изо всех сил. А дальше - как судьба решит. Я должен был знать, что сделал все возможное.

- Вы за кого ехали биться?

- В первую очередь, за себя. За родных. За страну. Хотел порадовать болельщиков. Отсутствие гимна и флага не могло как-то принизить звание олимпийского чемпиона. Важно было победить, а именно это у меня и не получилось...

Но люди из разных стран до сих пор продолжают писать, как они переживали, поддерживали.

Конечно, если бы выиграл, стал лучшим в мире, тогда смог бы свободно говорить. На любую тему.

- Уже решили, что скажете?

- Зачем заранее загадывать? Слова должны идти от сердца. Вот получу право что-то произнести, тогда и подумаю. Мне кажется, сумею помочь многим, тем, кто сейчас находится в тяжелом состоянии.

На самом деле мысль простая: если даже в вашей жизни произошло что-то очень плохое, ужасное, не надо отчаиваться, обязательно будет шанс все исправить...

"Моя цель впереди!" Фото: из личного архива

О помощи

- Вы это уже доказали, Артур.

- Хотите меня переубедить? Но я-то знаю, что не довел дело до конца. Совесть не обманешь.

Пока нужно терпеть, работать и заслужить то, к чему иду.

Вот Заурбек Сидаков формально не имеет отношения к 1-й школе, никогда в ней не учился, в детстве жил в селе недалеко от Беслана. Два года назад Заур выиграл взрослый чемпионат мира и посвятил победу погибшим в сентябре 2004-го. Он сказал об этом в интервью. Поступил как человек с большим сердцем.

- А разве вы не говорили о маме после вручения бронзовой медали в Токио?

- Эту глупость мне приписали. Ни разу публично не произнес ни слова о маме или 1-й школе. Они достойны большего, чем третье место на пьедестале. Пока не добьюсь своего, буду молчать.

Такое мое решение, считаю его правильным.

- Но детскому дому вы помогаете или в этом случае вас тоже не так поняли?

- Да, как-то заехал здесь, во Владикавказе, в детдом, купил для воспитанников игрушки, еще что-то, но это, скорее, единичный случай, а не системная помощь. Меня спросили: "Есть желание?" Ответил, что поеду. С удовольствием бывал бы чаще, помогал больше, но пока с трудом обеспечиваю даже себя и семью. Мне тяжело все дается.

И потом, поймите, когда нахожусь в тренировочном процессе, не реагирую ни на что постороннее. Если это не касается жизни и смерти, не дай бог. В остальных случаях даже родные не трогают меня, не отвлекают. Все подчинено результату.

- А что вы имеете в виду, говоря о трудностях с обеспечением?

- Ну, у меня до сих пор нет своего жилья, чтобы, например, жениться и жить отдельно. Только сейчас покупаю квартиру во Владикавказе.

Олимпийцы на Красной площади: и гимн, и флаги, и любовь Родины. Фото: ТАСС

О подарках

- Машину вам подарил фонд поддержки олимпийцев. Как и остальным призерам Игр. BMW X5, кажется?

- Х3. "Пятерку" BMW давали за первое место...

- Извините, не хотел опять по больному...

- Нормально, все в порядке....

- Ездите на кроссовере?

- Пока стоит на парковке, в перспективе собираюсь продать. Нужны деньги на ремонт квартиры, покупку мебели и всего остального. Есть кое-что поважнее крутой машины.

- Вы же первый личный автомобиль получили в девятнадцать лет?

- Да, здесь, во Владикавказе, победил на турнире памяти Юрия Гусова, и мне торжественно вручили ключи от новенькой "Приоры".

Запомнил тот день навсегда. Настоящая лотерея была. Чемпионов в разных весовых категориях оказалось семеро, а разыгрывались две машины. Вот мы и тянули жребий по очереди. Повезет или нет, такой, знаете, подарок судьбы...

- А права у вас были?

- Потом получил. И водить толком не умел. В процессе освоился.

- Сейчас на чем ездите?

- Жил в Петербурге Леонид Ефимов... Буду признателен, если назовете это имя. История удивительная! Человек толком не знал меня, но с какого-то момента финансово поддерживал.

Леонид Викторович Ефимов. Фото: из личного архива

О Ефимове

- Спонсор?

- Скорее, меценат. Леонид Викторович ничего не просил взамен. Наверное, где-то прочел обо мне, о 1-й школе, маме и решил помогать. Ежемесячно я получал от него стипендию, которой хватало на питание, еще какие-то бытовые траты.

Когда я выиграл чемпионат Европы, Ефимов, зная, что у меня "Приора" с пробегом, подарил миллион рублей и сказал: "Купи новую машину". Я взял Toyota Camry и езжу на ней по сей день. Мне очень нравится.

Он был добрым человеком. К несчастью, в прошлом году умер от рака, царствие небесное.

При этом, поразительно, я продолжаю регулярно получать деньги.

- Вас вписали в завещание?

- Леонид Викторович дал поручение помощнику, которое тот аккуратно выполняет. Представляете? Никогда не забуду, что Ефимов сделал для меня. Жалею лишь, что нам не хватило времени пообщаться.

- Вы встречались?

- На соревнованиях. Леонид Викторович прилетал в любую часть Земли, где бы я ни выступал.

Буквально за неделю до смерти он приглашал меня в Питер: "Приезжай, посидим, поговорим, заодно подлечишься". Я восстанавливался от небольших травм, а Ефимов говорил, что знает сильных врачей. Кажется, у него была своя клиника или центр здоровья.

Я готовился к очередному турниру и отказался от поездки, о чем теперь жалею. Не успели по-настоящему сблизиться, подружиться. Если бы знал, что так получится, оставил бы дела и полетел.

Больше мы не встретились...

- А еще кто-нибудь предлагал вам материальную или иную помощь, Артур?

- Это единственный случай, ничего подобного в моей жизни не было. Ефимов опекал так, будто я его родной сын...

Только сестренке Стелле разрешается пробовать на зуб медали брата. Фото: из личного архива

О выборе

- Вопрос не только про сегодня. В нулевые годы многие благотворительные организации, фонды вызывались поддержать детей Беслана. За границу приглашали, лечение организовывали...

- Никогда этим не пользовался, никуда не летал.

- Почему?

- Вот так получилось. И Сабина, сестра, тоже не ездила. Потом я всерьез занялся вольной борьбой и не хотел выбиваться из тренировочного ритма. Некоторые мои друзья позволяли себе разные путешествия, пропускали соревнования, а я не мог себе этого позволить, поскольку уже решил, что добьюсь значимого результата. Между отдыхом и подготовкой к новому турниру выбирал второе.

Важно уметь правильно расставлять приоритеты.

- Как и учил отец?

- Да, он, видя, что я увлекся спортом, поддерживал и уважал мой выбор.

- После школы вы пошли на юрфак Северо-Осетинского университета. Почему туда?

- Честно говоря, выбирал факультет методом тыка. Понимал, что продолжу занятия борьбой, однако и без образования не хотел оставаться. Учился на стационаре, преподаватели - спасибо им большое! - шли навстречу, разрешая пропускать лекции, чтобы мог тренироваться.

- А лейтенантские погоны как получили?

- Служил в спортроте в Ростове, в 2019-м выступал на Всемирных военных играх в китайском Ухане...

- Том самом?

- Ну да, откуда началась пандемия коронавируса. Но тогда там не было ничего подозрительного или зловещего. Я занял первое место на соревнованиях, после чего мне и присвоили офицерское звание.

- Награждение в Кремле после Олимпиады чем запомнилось?

- Впервые туда попал. И Владимира Путина тоже раньше не видел так близко.

- Сфотографировались на память?

- Стоял на некотором расстоянии. Близко подходили и здоровались с президентом только чемпионы.

- И тут, значит, достоинство медали сыграло свою роль?

- Все равно ощущения были очень мощные, энергетика шла по залу...

О дружбе

- Где, к слову, ваша олимпийская бронза?

- Висит дома. Медаль очень красивая. Рад, что удостоился ее. Хотя и мечтал о другой...

- Сильно разозлились из-за поражения в полуфинале?

- Еще бы! Но только на себя. Никого никогда не виню. Это мой проигрыш, а не чей-то еще. Важно уметь подниматься, делать правильные выводы из допущенных ошибок.

Хорошо, что рядом тренеры, друзья, которые помогут, поддержат словом...

- Значит, время на дружбу все же остается?

- Два моих близких друга тоже занимаются вольной борьбой, как и я. Берд и Алан. С первым мы сейчас живем в одной комнате на спортбазе. Звонил мне только что, напоминает, что скоро идти на тренировку...

Еще одного моего товарища зовут Чермен. Вот он не спортсмен. Дружим со школы, со средних классов.

Конечно, от постоянной нагрузки устаешь. Иногда хочется отдохнуть. Соблазнов вокруг много. Но спорт - это дисциплина. Если начнешь нарушать, ничего не получится. Поэтому и друзей я выбрал искренних и настоящих, которые будут помогать, а не вредить. В этом смысле мне повезло. Они воспринимают мои победы и поражения как свои. Радуются и огорчаются. Это и есть дружба, как ее вижу.

Об Эйфелевой башне

- Каникулы у вас бывают? Когда не тренируетесь?

- Пару недель в году. Максимум. Говорю же: фактически живу на сборах. И так последние лет пять. Одни соревнования заканчиваются, начинается подготовка к следующим. По кругу, без конца.

Но, знаете, даже если появляется свободное окно, не хочу уезжать с базы. Тянет в зал, это вошло в привычку, стало потребностью.

Как солдат или робот, не могу без постоянных тренировок. Иногда говорят, дескать, молодость проходит, а что ты видишь кроме борцовского ковра? На что тратишь лучшие годы жизни?

Отчасти это справедливо. Я вот был в Токио, а ровным счетом ничего посмотреть не успел. И не только из-за ковидных ограничений. У меня цель была другая, не туристическая.

Уверен, еще найду время и возможность попутешествовать по миру в свое удовольствие. Только сначала нужно задачу-максимум выполнить.

Вот и в Париж в 2024 году собираюсь не развлекаться да на Эйфелеву башню любоваться. С этим успеется.

- Уже понял, что вы твердо намерены поквитаться с обидчиком Яздани.

- Надеюсь, Хасан не завершит спортивную карьеру до следующих Игр, я смогу пройти олимпийский отбор, мы встретимся в финале, и там мне удастся победить.

- После этого и расскажете все, о чем сейчас недоговариваете, Артур?

- Даю слово. На эмоциях будет что сказать, а сейчас... Сейчас я спокоен и сосредоточен.

Моя цель впереди.

Беслан - Владикавказ - Москва