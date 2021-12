На экраны выходит "Вестсайдская история" - дебют Стивена Спилберга в жанре мюзикла

Гениальное творение Леонарда Бернстайна, сенсационное бродвейское шоу "Вестсайдская история" уже было экранизировано в 1961 году. Зачем Стивен Спилберг взялся за ремейк классического фильма Роберта Уайза? А зачем снято столько ремейков "Гамлета" или "Анны Карениной" - вас не интересует?

Когда автора стихотворных текстов этого мюзикла Стивена Сондхайма в одном из последних интервью спросили, как он относится к новой версии, он резонно заметил: если театральный спектакль - живой организм и меняется от вечера к вечеру, то кинофильм и спустя полвека остается все тем же. А все вокруг уже изменилось, новые поколения принесли новый взгляд на мир. Поэтому и пьеса, и мюзикл продолжают полноценную жизнь только в новых режиссерских интерпретациях.

Съемки фильма были окутаны маревом догадок и слухов. Писали, что действие перенесено в Пуэрто-Рико наших дней, что тема расизма ушла как потерявшая актуальность. Все оказалось фейком: история новых Ромео и Джульетты осталась в Нью-Йорке 60-х, а тема расовой непримиримости выглядит еще реалистичней. Все по-прежнему происходит на бетонных конструкциях строительства Линкольн-центра - в кадр даже вплывает уточняющая это обстоятельство табличка. Здесь и напоминание о времени действия и поклон старому фильму - такие братские рукопожатия обдуманно разбросаны по всему фильму.

Все и узнаваемо и ново: условность мюзикла сплавилась с реализмом кинодрамы, открывая, в сущности, для угасающего киножанра новые горизонты. Великолепный фильм Роберта Уайза - Джерома Роббинса был открыто театральным: там театральные гримы, набриллиантиненные прически, есть увертюра, идущая без изображения, и антракт с интерлюдией. Белая Натали Вуд играла смуглую Марию, имитируя южный темперамент. Всем правила театральная условность. Публика была к ней привычна - примерно таковы все мюзиклы вплоть до последнего - "Аннет", который довел театральность в кино до сюрреалистически картонного абсурда.

У Спилберга все настоящее. Не приземленное, но земное. Пуэрториканцев играют испаноязычные актеры, у них и экзальтированность природная, и жестикуляция другая, акцент и мелодия речи настоящие. Английские диалоги перемежаются испанскими фразами - вавилонскую смесь "понаехавших" ощущаешь физически, ты в центре этого "плавильного котла"; попутно отметишь, что и сам Тони - Антон, поляк. Условный Нью-Йорк стал реальным: вот его метро, его улица, его трафик. Сценарист Тони Кушнер развил диалоги: прежде утилитарно служебные, они стали живыми и мускулистыми. Теперь "Акулы" не просто воюют с белыми, они отстаивают от алчных хищников свои дома, а история прежних злоключений Тони, чуть не убившего человека, подана более подробно и внятно. Тактично аранжирована музыка Бернстайна, смещены темпы, стали еще более динамичными, энергетически накаленными. Танцы в хореографии Джастина Пека размежевались с классическим балетом и впитали открытия еще не существовавшего в 60-х contemporary dance, эстетику "боевых искусств", слиплись с дракой и смотрятся естественным, захватывающим дух выплеском молодой разрушительной энергии. Пение возникает как разрядка в миг высшего напряжения, как взрыв чувств, и не останавливает действие, а его развивает. Поют все сами, и это выглядит естественней, чем артикуляция под чужую фонограмму. Возвышенно романтическая интонация сцены первой встречи влюбленных на местных танцульках намеренно снижена, освобождена от условной поэтики типа мгновенных озарений и стрел Амура, пронзающих сердца, зато появилась ранее дефицитная "химия". Любовь не слетает с небес, а прорастает из тех же будней, лишь постепенно все вокруг преображая.

Резко изменились психотипы героев. Дебют 20-летней Рэйчел Зеглер из Колумбии в роли Марии фантастичен и наверняка войдет в число претендентов на "Оскар". 27-летний американец с русскими корнями "малыш на драйве" Энсел Элгорт, на мой взгляд, слишком взросл и громоздок для нового Ромео. Но это, вероятно, входит в замысел режиссера: уже вполне сформировавшийся член банды, Тони, давно расстался с юношеской романтикой - тем больше должно впечатлять его преображение силой любви. К тому же у Элгорта оказался обаятельный, интонационно точный тенор, что для героя музыкальной истории важно. Событием станет явление Арианы ДеБоз - в роли огневой Аниты она сменила Риту Морено, которая спустя 60 лет сыграла Валентину, хозяйку бакалейной лавки, где работает Тони, вдову ее прежнего хозяина - старика Дока. Роль Валентины придумана специально для 90-летней Риты Морено и в самой печальной повести на свете стала одной из самых проникновенных и знаковых - символизирует эстафету поколений, передающих друг другу не столько мудрость, сколько роковые заблуждения.

Очень важна фигура Риффа, предводителя банды Джетов. В 1961-м его играл колоритный Расс Тэмблин, такой неукротимый Том Сойер американского кино. У Майка Фейста это зрелый хитрован с дерзким прищуром, от такого не жди пощады: он несет в мир смерть, в том числе и собственную. В роли брата Марии Бернардо, рожденного для балета красавчика, Чакириса сменил Дэвид Альварез с его кубинскими корнями - он менее эффектен, но во многом условная фигура стала земной и мужественной.

Споры о фильме предрешены самой затеей сделать ремейк шедевра, лучше которого, казалось, быть не может. Входя в новый для себя жанр мюзикла, Спилберг сделал не лучше - он снял другой шедевр, родом уже из нашего века, где экспрессия музыки Бернстайна, умножившись темпераментом камеры оператора Януша Камински и всем нашим сегодняшним, на грани нервного срыва, ритмом жизни, образовала эмоциональный поток, сопротивляться которому, по-моему, невозможно. Так современный пианист играет Моцарта, обнаруживая в его гении созвучия новым временам - отсюда и в вечность.

И вот что важно: фильм этот стоит смотреть только в его оригинальном звучании с субтитрами. Дубляж картине противопоказан: он убивает главный ее компонент - музыку.

Из коллекции фактов

• Студия Уолта Диснея уже однажды планировала съемки ремейка "Вестсайдской истории" - в 1996 году, перенеся время действия в 90-е годы, причем режиссером должен был стать Бернардо Бертолуччи, но план не был осуществлен.

• Премьера фильма Стивена Спилберга должна была состояться почти год назад - планировалась на 18 декабря 2020 года, но ее отложили из-за пандемии. В 2020-м режиссер потерял своего отца Арнольда Спилберга и посвятил картину его памяти.

• "Вестсайдская история" хоть и считается первым мюзиклом Спилберга, но на самом деле в начале 80-х годов он уже готовился к съемкам музыкального фильма REEL TO REEL, частично основанного на мотивах и фактах его личной жизни, но оставил этот проект.

• Исполнительница роли Марии Рэйчел Зеглер, дебютантка в кино, уже играла эту роль в нескольких театральных постановках "Вестсайдской истории". В одной из них ее и увидел Спилберг.

• В оригинальных копиях фильма, предназначенных для англоязычной аудитории, тоже нет перевода испанских диалогов субтитрами. Спилберг считал такой перевод некорректным по отношению к играющим "Акул" латиноамериканским актерам - английский язык оказался бы в положении основного и главного по отношению к их родному испанскому.

• Артур Лоранс, автор книги, по которой был поставлен бродвейский спектакль 1957 года, считал фильм 1961 года неудачным, находя в нем множество неточностей в смысловых акцентах, диалектах и костюмах. Сценарист новой версии Тони Кушнер заверяет, что более точно придерживался литературного первоисточника.

• Стивен Спилберг уже сотрудничал с Тони Кушнером на фильмах "Мюнхен" и "Линкольн". Сейчас они работают над следующей картиной Спилберга под рабочим названием "Похищение Эдгардо Мортары", а также фильмом на сюжет из детских воспоминаний Спилберга, который пока не имеет названия.

• Дуэт One Hand, One Heart в исполнении Ансела Элгорта и Рэйчел Зеглер и песня A Boy Like That в исполнении Арианы ДеБоз и Рэйчел Зеглер записаны прямо на съемочной площадке вживую. Песня Тони "Мария" по просьбе актера тоже записывалась на съемочной площадке. Все остальные вокальные номера снимались, как обычно, под заранее записанную фонограмму.

• Шекспир причастен к созданию не только "Вестсайдской истории", одолжив ей сюжет "Ромео и Джульетты", но и другого фильма 2021 года - футуристической фэнтези "Дюна", фабула которого навеяна "Гамлетом".

• В наступившем декабре - сразу два юбилея важнейших участников создания фильма "Вестсайдская история": 11 декабря исполняется 90 лет Рите Морено, исполнительнице роли Аниты в ленте 1961 года и роли Валентины в новой картине, а 18 декабря отметит свое 75-летие сам Стивен Спилберг.

Источник - IMDb

Смотрел и слушал знакомую до каждого звука и каждого извива фабулы вещь и волновался, словно смотрел впервые. Хотелось отодвинуть трагическую развязку. То есть пережил то чувство, которое, по легенде, испытывали зрители "Чапаева" - может, все-таки Чапай выплывет, может, все-таки герои останутся жить... Смешно, но это так.

Фильм гениальный от и до. Думаю, что одновременно с художественным взлетом Спилберг совершил черное дело: после этой картины смотреть фильм 1961 года станет невозможно. Фильм убит, как Тони - выстрелом в грудь. Говорю как человек, только вчера его пересмотревший.

Было совершенство. Казалось, совершенней некуда. Спилберг сделал это.

Фильм, только что показанный журналистам, был с оригинальным звуком и субтитрами - спасибо "Диснею" за цивилизованный подход.

"Вестсайдская история" выходит в России в четверг, 9 декабря.