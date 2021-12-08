На примере "Бумажного дома" Netflix раздает пользователям инструкции

Премьера финального сезона сериала "Бумажный дом" на Netflix состоялась 3 декабря. По этому поводу специально для фанатов стриминговый гигант приготовил несколько советов и трюков - прямо как из лекции героя сериала Профессора. А именно - семь лайфхаков, которые помогут почувствовать себя частью его команды. А на самом деле - говоря прямо, на примере любимого сериала, Netflix пояснил, как можно толково и с пользой для себя управлять сервисом.

1. Создать профиль в стиле Профессора

Только в России более тысячи городов, напоминает Netflix. А в мире во много раз больше. Независимо от того, какой из них пользователь выберет для своего псевдонима в команде Профессора, сервис рекомендует установить его в качестве имени его профиля на Netflix. Чтобы настроить его, после входа в учетную запись, нужно перейди на сайт www.netflix.com/EditProfiles , выбрать профиль, затем отредактировать имя и изображение по своему усмотрению. Доступен целый ряд иконок героев "Бумажного дома", так что есть из чего выбирать.

2. Удалить самозванца

Непрошеный гость использует ваш аккаунт Netflix? А может это друг или сестра, у которых вы однажды вошли в аккаунт на их устройстве, или даже бывший партнер, который до сих пор не завел свой аккаунт после переезда. Как прогнать злоумышленника, который, как Палермо, временно или навсегда выбыл из команды? Чтобы быстро проверить, что общий аккаунт используют только текущие сожители, нужно перейти в "Аккаунт" в меню Netflix, выбрать "Выйти из всех устройств" и подтвердить деактивацию.

3. Взять кино с собой

Чтобы непредвиденные события не прервали просмотр на самом интересном моменте, лучше всего заранее загрузить фильм или сериал и смотреть офлайн. Для этого нужно выбрать название проекта, который хочется посмотреть в приложении Netflix. На странице описания следует коснуться значка "Загрузки" (для сериалов значок будет отображаться рядом с каждой доступной серией). После завершения загрузки, можно получить доступ в разделе "Загрузки" в приложении. Теперь все поклонники "Бумажного дома" готовы к следующему делу.

4. Защитить свою команду

У каждой банды есть свои правила - Профессор дал это понять с самого начала. Никаких имен, личной информации, близких отношений или жертв. Все это сделано для защиты членов команды. Один аккаунт Netflix могут использовать до пяти человек одновременно, поэтому рекомендуется подготовить отдельные профили, чтобы каждый участник мог безопасно хранить секреты своей истории просмотров, а родители могли присматривать за действиями детей. Во вкладке "Профиль и родительский контроль" можно найти целый ряд опций, созданных для Профессора - возможность установки ПИН-кода, возрастных фильтров или блокировка определенных проектов в библиотеке и так далее. Всего несколько кликов мышью, и даже маленький Цинциннати сможет насладиться своим местом в банде и получить доступ к любимому контенту.

5. Не оставлять следов

Если хочется сохранить в секрете свои любимые сериалы и фильмы, можно стереть историю просмотров, войдя в свою учетную запись Netflix. Выбрать профиль, историю просмотров которого нужно изменить, и в настройках "Аккаунт" - "История просмотра". На открывшейся странице нужно щелкнуть значок ⊘ рядом с эпизодом сериала или названием фильма, который нужно скрыть (если скрываешь эпизод, также будет предоставлена возможность скрыть весь сериал). Чтобы скрыть всю информацию о просмотрах, нужно выбрать "Скрыть все" внизу страницы.

6. Управлять Netflix как Рио

Рио - это хакер, который виртуозно обходится с клавишами. Горячие клавиши нужно знать всегда. Хотя бы вот эти:

Enter и пробел - пауза и воспроизведение;

F - включение и выключение полноэкранного режима;

Esc - полноэкранный режим выключен;

Shift + стрелка вправо - перемотка вперед на 10 секунд;

Shift + стрелка влево - перемотка на 10 секунд назад;

Стрелка вверх - увеличить громкость;

Стрелка вниз - уменьшить громкость;

М - беззвучный режим;

S - пропустить заставку;

7. Секретные коды Профессора

У профессора всегда есть план A, B, C... и так до конца алфавита. И эти его планы не раз спасали команду от неприятностей. Но любая операция когда-то заканчивается, и ограбление в Монетном Дворе Испании подошло к концу, поэтому было бы здорово узнать специальные коды, которые позволят найти не менее захватывающие истории, которые могут понравиться поклонникам "Бумажного дома":

Триллеры - 89811;

Экшен - триллеры - 43048;

Приключенческое кино - 1365;

Приключенческие фильмы о преступлениях - 9584;

Триллеры о преступлениях - 10499;

Сериалы о преступлениях - 26146;

Фильмы о преступлениях - 5824;

Латиноамериканские фильмы о преступлениях - 4756;

Испанские - 81399657;

Остросюжетное кино - 100055;

Захватывающие - 100041.

Чтобы воспользоваться поиском, просто нужно вставить код в конец ссылки http://www.netflix.com/browse/genre/. Например, если хочется посмотреть "Триллеры о преступлениях", нужно ввести в строке браузера ссылку: https://www.netflix.com/browse/genre/10499.