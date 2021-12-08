На выборы в Госдуму потрачено более 18 млрд рублей из бюджета

Подготовка и проведение выборов депутатов Госдумы восьмого созыва обошлись российскому бюджету в 18,66 млрд рублей, следует из проекта отчета, который Центризбирком рассмотрит сегодня на заседании.

Расходы собственно ЦИК РФ составили 72,8 млн рублей; расходы избирательных комиссий в субъектах Федерации - 18,4 млрд рублей; расходы федеральных органов исполнительной власти - 131 млн рублей.

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что на нужды кампании выделено из федерального бюджета свыше 21,4 миллиарда рублей. По опыту прошлых лет можно прогнозировать, что неизрасходованные средства вернутся в казну.