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08.12.2021 10:00
Рубрика: Общество

На "Зеленую премию" претендуют больше 1000 конкурсантов

Текст: Алексей Дуэль
На соискание "Зеленой премии", объявленной ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), поступило больше тысячи заявок в пяти номинациях, сообщает пресс-служба компании. Победителей объявят 22 декабря, когда жюри выберет лучших среди брендов, волонтеров, медиа, образовательных и культурных учреждений.

"Прием заявок на "Зеленую премию" завершен, - сказала гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - Лидеров определит жюри. Премию будут вручать за вклад в формирование новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде". По его словам, главная цель акции - привлечь внимание к вопросам экологии и стимулировать осознанное и активное поведение.

Больше всего заявок подано в номинации "Общество / волонтерство / частные эко-инициативы". В конкурсе участвуют самые разные проекты: от субботников, проведенных в маленьких городках, до масштабных акций всероссийского охвата крупных волонтерских движений.

Кроме того, в эту номинацию попали и те, кто устраивал акции по обмену старыми вещами, лекции по переработке отходов, запускал технологические стартапы, внедрял фудшеринг или подписку на вывоз вторсырья. Многие проекты были нацелены на детскую или студенческую аудиторию, они прошли по всей стране - от столицы и до самых окраин, а также в Арктике и на Кавказе.

Крупнейшие бренды представили на соискание "Зеленой премии" свои экологические проекты: одни превращали старые пакеты в уличную мебель, другие добивались полной утилизации остатков пищи, кто-то собирал макулатуру, севшие батарейки, устанавливал фандоматы и баки для вторсырья.

Фото: Gettyimages
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В номинации "Медиа" представлены проекты СМИ, Telegram-каналов, подкастов, YouTube-каналов, приложений и даже ситком-сериалы, например, о российской семье, решившей вести экологичный образ жизни.

Среди образовательных учреждений за призы поборются вузы и организации, устроивших курсы повышения квалификации в сфере обращения с отходами, лекции на тему экологии. В номинации "Культура" свои заявки представили музеи, галереи, лаборатории, фестивали и бренды одежды.

Есть и еще две отдельные номинации, в которых соревнуются операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами и регионы России.

На предварительном этапе в каждой категории отберут шорт-листы претендентов, лучших из которых назовет авторитетное жюри. В его состав вошли знаменитый зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и активно пропагандирующая экопривычки телеведущая Ирена Понарошку.

Более подробную информацию о премии можно узнать на специальном сайте.

Общество Экология

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