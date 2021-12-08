Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе

В результате крушения вертолета погиб начальник штаба обороны Индии Бипин Рават. Об этом сообщил глава военного ведомства страны Раджнатх Сингх.

"Глубоко расстроен внезапной кончиной начальника штаба обороны генерала Бипина Равата, его жены и 11 других военнослужащих вооруженных сил в результате крайне неудачной аварии вертолета сегодня в Тамилнаде. Его безвременная смерть - невосполнимая утрата для наших Вооруженных сил и страны", - написал Сингх на своей странице в Twitter.

Ранее в среду стало известно о крушении вертолета Ми-17В5. По данным телеканала NDTV, из 14 людей, находившихся на борту, выжил только один. У него зафиксированы серьезные ожоги, сейчас за его жизнь борются врачи.