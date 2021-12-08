Награждены лучшие юристы в области цифрового права

Коллектив Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в РФ получил премию "Цифровой юрист года" в специальной номинации "За вклад в развитие отрасли". Ведомство награждено за реализацию проектов по развитию цифровой отрасли в России. Например, как рассказывают организаторы премии, в этом году, благодаря усилиям ведомства, для ИТ-компаний был создан новый комфортный налоговый режим.

Премия "Цифровой юрист года" была учреждена в 2019 году Московским отделением Ассоциации юристов России (МО АЮР) совместно с Российской ассоциацией электронных коммуникаций и Moscow Digital School. Торжественная церемония награждения лауреатов премии прошло в рамках Премии Рунета.

Всего премия была вручена в семи обычных номинациях, плюс одной специальной, которую получило Минцифры.

В конкурсную комиссию премии вошли независимые эксперты - представители отрасли, которые в своей работе активно занимаются развитием и усовершенствованием цифрового и информационного права.

По словам Ольги Бинды и Александра Савельева ведущих церемонии, премия "Цифровой юрист года" - очень важное и значимое событие для всей области цифрового и информационного права. Эта премия дает возможность собрать вместе всех, кто своим трудом, проектами, научной работой способствует развитию цифрового права в России. И по достоинству наградить лучших из лучших.

По итогам отбора конкурсной комиссии в номинации "За вклад в юридическую науку" был награжден Виталий Калятин - кандидат юридических наук, старший научный сотрудник института права цифровой среды НИУ ВШЭ. За 2020-2021 годы Виталий Калятин опубликовал большое число научных работ в области охраны интеллектуальной деятельности, искусственного интеллекта, охране данных и др.

В номинации "За вклад в развитие цифрового законодательства" была награждена Александра Орехович - директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) за ее активное участие в законотворческой деятельности и экспертную поддержку при разработке законодательства в сфере цифрового права. В результате ее работы в июле 2021 года был принят Закон о конвертируемом займе который установил четкие прозрачные правила использования в России механизма этого инвестиционного инструмента как для венчурного финансирования, так и для классических инвестиционных целей.

В номинации "Лучший преподаватель цифрового права", в результате народного голосования удостоился Алексей Минбалеев - заведующий кафедры информационного права и цифровых технологий, соруководитель лаборатории инноваций "LegalTech" Московского государственного юридического университета (МГЮА). В других номинациях премия была вручена представителям крупных компаний, реализовавших важные ИТ-проекты, связанные с юриспруденцией. Например, в одной из компаний юристы стали самостоятельно программировать офисных роботов, алгоритмы которых имитируют работу человека на компьютере. Внедрение автоматизации позволило этому юридическому департаменту оптимизировать штат отдела на 30 процентов и перейти к плоской структуре с всего лишь тремя уровнями управления.