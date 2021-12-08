Назван напиток, помогающий снизить холестерин и продлить жизнь

Зеленый чай способен снизить уровень холестерина (в том числе "плохого") и продлить продолжительность жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной в Daily Express. Издание приводит результаты нескольких исследований о пользе зеленого чая.

Так, в частности, ученые давно выяснили, что этот напиток является отличным источником катехинов, мощного антиоксиданта. По мнению специалистов, именно эти соединения помогают снижать уровень холестерина в организме. Часть исследований показывают также, что катехины могут продлить жизнь без болезней более чем на год.

Например, в одном из исследований ученые наблюдали за тремя группами грызунов - одна сидела на стандартной лабораторной диете с обычной водой, вторая - на диете с высоким содержанием жиров и воде с добавлением фруктозы, а третья - на той же диете с водой с добавление EGCG (галлат эпигаллокатехина - катехин, содержащийся в чае).

Опыты показали, что грызуны из третьей группы "лучше справлялись с когнитивными тестами, подтверждая нейрозащитные эффекты соединения", - говорится в статье.

Кроме того, в 2020 году исследование, проведенное с участием более ста тысяч человек в Китае, показало, что те, кто пил зеленый чай более трех раз в неделю, жили в среднем на 15 месяцев дольше остальных.

Авторы статьи также отмечают, что зеленый чай содержит теанин (аминокислота, снимающая стресс) и аргинин, который также оказывает расслабляющее действие.

Авторы Daily Express оговариваются, что данные, свидетельствующие о способности зеленого чая продлевать жизнь, получены путем наблюдений. Причинно-следственную связь предстоит установить в ходе дальнейших изучений.