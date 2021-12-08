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08.12.2021 18:55
Рубрика: Общество

Назван напиток, способный спасти печень от разрушения

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Печень отвечает за ряд важных процессов в организме, но и ей самой нужна помощь. Как рассказала диетолог Кортни Д'Анджело, позаботиться о печени поможет кофе.

Исследование: 5-6 чашек кофе и чая в день снижают риск развития инсульта

По словам Д'Анджело, польза кофе для печени объясняется несколькими причинами. Так, есть исследования, которые показывают, что употребление кофе помогает снизить риск опасных заболеваний печени - цирроза и жирового гепатоза. При циррозе печень постепенно разрушается, паренхиматозная ткань заменяется фиброзной, а гепатоз характеризуется накоплением в печени или вокруг нее жира и коллагена.

"Кофе обладает способностью уменьшать количество скопившегося жира и увеличивать количество защитных антиоксидантов в печени, поскольку антиоксиданты нейтрализуют вредные свободные радикалы, что помогает предотвратить повреждение клеток", - приводит слова диетолога издание Eat This, Not That.

Также она рассказала, что недавно было опубликовано исследование о способности кофе препятствовать рубцеванию ткани печени, что в перспективе снижает риск цирроза.

Как считает Д'Анджело, лучше всего на печень влияет черный кофе. Количество подсластителей или молока с высоким содержанием сахара рекомендуется сократить, поскольку употребление добавленного сахара, согласно исследованиям, может нанести вред печени. Также рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом - могут быть противопоказания.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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