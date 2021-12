Назван напиток, способный спасти печень от разрушения

Печень отвечает за ряд важных процессов в организме, но и ей самой нужна помощь. Как рассказала диетолог Кортни Д'Анджело, позаботиться о печени поможет кофе.

По словам Д'Анджело, польза кофе для печени объясняется несколькими причинами. Так, есть исследования, которые показывают, что употребление кофе помогает снизить риск опасных заболеваний печени - цирроза и жирового гепатоза. При циррозе печень постепенно разрушается, паренхиматозная ткань заменяется фиброзной, а гепатоз характеризуется накоплением в печени или вокруг нее жира и коллагена.

"Кофе обладает способностью уменьшать количество скопившегося жира и увеличивать количество защитных антиоксидантов в печени, поскольку антиоксиданты нейтрализуют вредные свободные радикалы, что помогает предотвратить повреждение клеток", - приводит слова диетолога издание Eat This, Not That.

Также она рассказала, что недавно было опубликовано исследование о способности кофе препятствовать рубцеванию ткани печени, что в перспективе снижает риск цирроза.

Как считает Д'Анджело, лучше всего на печень влияет черный кофе. Количество подсластителей или молока с высоким содержанием сахара рекомендуется сократить, поскольку употребление добавленного сахара, согласно исследованиям, может нанести вред печени. Также рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом - могут быть противопоказания.