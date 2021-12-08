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08.12.2021 19:05
Рубрика: Экономика

Названы источники достижения углеродной нейтральности

Текст: Алексей Дуэль
Россия сможет достигнуть углеродной нейтральности за счет обновления ветхого жилья, систем жилищно-коммунального хозяйства, модернизации предприятий и реализации компаниями климатических проектов. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

"Только в обновление систем водоснабжения и водоотведения будет направлено 150 млрд рублей, - сказал министр. - Насосы - очень энергоемкие механизмы, при их замене на современные углеродные показатели будут улучшаться. При сносе ветхого жилья и строительстве современного уменьшатся потери тепла от жилого фонда, это тоже даст свой вклад в сокращение эмиссии углерода".

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Еще резервы сокращения выделений парниковых газов: утилизация попутных нефтяных газов, в том числе метана, рекультивация свалок, от которых поднимаются газы с высоким парниковым эффектом, модернизация промышленности, газификация, перевод котельных с угля на более безопасное для окружающей среды топливо, другие направления, по которым идет реальная работа, перечислил министр.

"Резервные леса, которые сейчас не учитываются в балансе поглощения углерода, - место, где бизнес будет реализовывать свои климатические проекты, - добавил Решетников. - Пусть приходят туда, наводят порядок, регулируют и защищают от огня. Верификаторы и валидаторы климатических проектов подтвердят, что все сделано, а мы проверим и обеспечим признание полученных за эту работу углеродных единиц на международном уровне".

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