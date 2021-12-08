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08.12.2021 08:03
Рубрика: Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самой высокооплачиваемой вакансией в России в декабре стала должность коммерческого директора в сфере розничных продаж - соискателю готовы предложить зарплату от 500 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob.

Спрос на "синих воротничков" вырос вместе с их зарплатами

На втором месте оказалась позиция разработчика веб-приложений в Казани с зарплатой от 360 тысяч рублей в месяц, на третьем - программиста в Воронеже (350 тысяч рублей).

Разработчику на языке программирования Elixir в Санкт-Петербурге готовы предложить 280 тысяч рублей в месяц, IT-специалисту в Екатеринбурге - 250 тысяч рублей.

В крупных городах также востребованы представители рабочих профессий, отмечают аналитики.

"Вакансии квалифицированных рабочих вошли в топ зарплатных предложений в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске. Зарплатный диапазон - от 60 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от специализации и опыта", - говорится в исследовании.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Татарстан Казань СЗФО Санкт-Петербург УрФО Свердловская область Екатеринбург ЦФО Воронежская область Воронеж

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