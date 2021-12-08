Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Самой высокооплачиваемой вакансией в России в декабре стала должность коммерческого директора в сфере розничных продаж - соискателю готовы предложить зарплату от 500 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob.

На втором месте оказалась позиция разработчика веб-приложений в Казани с зарплатой от 360 тысяч рублей в месяц, на третьем - программиста в Воронеже (350 тысяч рублей).

Разработчику на языке программирования Elixir в Санкт-Петербурге готовы предложить 280 тысяч рублей в месяц, IT-специалисту в Екатеринбурге - 250 тысяч рублей.

В крупных городах также востребованы представители рабочих профессий, отмечают аналитики.

"Вакансии квалифицированных рабочих вошли в топ зарплатных предложений в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске. Зарплатный диапазон - от 60 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от специализации и опыта", - говорится в исследовании.