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08.12.2021 19:20
Рубрика: Культура

Новый фильм об учредителе фонда "Дом с маяком" появился в Сети

Текст: Сусанна Альперина

Киностудия им. Горького и мультимедийный сервис Okko договорились о том, что представят семь новых документальных проектов. Причем, четыре из них появятся в Okko на эксклюзивной основе.

Фото: предоставлено организаторами проекта
В России вышел первый документальный сериал о благотворительности "Как делать добро?"

"Первой ласточкой" стал документальный фильм "Лида", рассказывающий о повседневной жизни учредителя благотворительного фонда "Дом с маяком" Лиды Мониавы. В течение нескольких месяцев съемочная группа во главе с автором и режиссером фильма Константином Райхом сопровождала Лиду, снимая её повседневную жизнь. Зрители увидят, как Лида работает, общается с коллегами, выступает на публичных мероприятиях, отдыхает с друзьями и как изменилась ее жизнь после того, как она стала опекуном 12-летнего мальчика Коли. Когда началась пандемия, сотрудники хосписа забрали шестерых самых тяжелых детей из детских интернатов. Фильм "Лида" эксклюзивно доступен в Okko со вчерашнего дня.

О семейной драме российской девушки, которая в 19 лет приняла ислам, покинула родной город и присоединилась к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, расскажет документальный фильм "За любовью в Халифат". В него вошли уникальные кадры из лагеря беженцев на северо-западе Сирии, где живут десятки тысяч человек - в основном женщины и дети, семьи военнопленных.

Фильм "Ангелы Милы" представит историю бывшей владелицы модной империи Vanity Милы Ануфриевой, чуть не потерявшей зрение в результате опасной болезни. Акцент будет сделан на её волонтерской деятельности в Африке.

Зрители документального фильма "Арктика. Очищение" увидят, как живут и работают волонтеры ежегодной экологической экспедиции на Ямал, которую организуют с целью очистки от металлолома острова Вилькицкого.

"Для тех, кто увлекается документальным кино, я рад сообщить, что мы планируем запустить производство линейки документальных фильмов. Производство документального кино мы для себя разбили на 4 базовых блока: разговор о вечном - большие социальные явления, биографии великих людей, второй блок - актуальная документалистика, а также научно-образовательный контент и спортивная документалистика. Уверен, что этот контент будет востребован", - говорит генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев.

Более подробную информацию еще о трех документальных проектах сервис обнародует позднее.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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