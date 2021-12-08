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08.12.2021 17:23
Рубрика: В мире

Новый канцлер Олаф Шольц и министры нового кабмина ФРГ принесли присягу

Текст: Екатерина Забродина
Для Германии и Евросоюза завершилась "эра Меркель": 8 декабря новым, девятым канцлером ФРГ стал социал-демократ Олаф Шольц. Сначала его избрали в бундестаге, а затем он и все 16 членов кабмина принесли присягу. Впервые в Германии на федеральном уровне появилась коалиция "Светофор" (СДПГ, "Зеленые", либералы).
После избрания в бундестаге канцлер Шольц получил от коллег необычный подарок - корзину яблок. Фото: Gettyimages После избрания в бундестаге канцлер Шольц получил от коллег необычный подарок - корзину яблок. Фото: Gettyimages
После избрания в бундестаге канцлер Шольц получил от коллег необычный подарок - корзину яблок. Фото: Gettyimages

Шольц стал четвертым в истории Федеративной республики канцлером от Социал-демократической партии после Вилли Брандта, Гельмута Шмидта и Герхарда Шредера (последний, кстати, пришел на заседание с супругой). Ангела Меркель окончательно сложила полномочия после 16 лет, или 5860 дней управления страной. Это всего на 10 дней меньше, чем находился у власти рекордсмен Гельмут Коль.

Путин поздравил Шольца с избранием на пост канцлера ФРГ

Чтобы стать канцлером, Шольцу требовалось получить в бундестаге абсолютное большинство, то есть 369 голосов. Он набрал больше - 395. Три голоса было признано недействительным, а 29 депутатов пропустили голосование из-за болезни. От собственной коалиции Шольц недополучил 21 голос. Процедура была тайной: народные избранники заполняли бюллетени по одному в кабине для голосования. С этим у немцев строго: на предыдущих выборах канцлера президент бундестага Вольфганг Шойбле наложил штраф 1000 евро на депутата, который запостил фото заполненного бюллетеня в Твиттере. Кстати, Ангела Меркель в 2005-м получила на 51 голос меньше, чем могла бы от всех депутатов "большой коалиции".

Сама Меркель в строгом черном костюме и темно-синей маске следила за выборами с трибун. Она стала первым канцлером ФРГ, которая добровольно ушла в отставку, не проиграв выборы. Поскольку она не перезибиралась в бундестаг, то не имела право находиться в зале пленарных заседаний. При этом депутаты поприветствовали уходящего канцлера аплодисментами и стоя. Как подметил портал Spiegel online, только "Альтернатива для Германии" воздержалась. Меркель не выказала никаких эмоций во время приветствия, но молча сидела, сложив пальцы "фирменным" ромбиком.

После того, как в бундестаге объявили результаты голосования, на Шольца обрушился поток поздравлений. К нему выстроилась очередь из депутатов, которые завалили политика цветами. А еще новый канцлер получил необычный подарок от своих однопартийцев - корзину с яблоками. Журналистам оставалось только гадать, что означает сей символический жест. Традиционного букета не было только от фракции "АдГ". При этом лидер парламентской группы правых Алис Вайдель с широкой улыбкой пожала руку Шольцу. Лично поздравил его и проигравший соперник от партии Меркель, ее несостоявшийся преемник Армин Лашет.

Кстати, он вполне мог бы воспользоваться пандемией и избежать рукопожатия из "санитарных соображений", но все равно подошел к Шольцу, с которым обменялся задорными "кулачными ударами". Хотя фотографировать в зале пленарных заседаний обычно нельзя, президент бундестага Бербель Бас по такому случаю сделала исключение, разрешив всем желающим сделать снимки на память. Дамы особенно охотно "селфились" с Шольцем. В это время в кафетерии бундестага общались между собой будущие члены правительства. Так, первая в ФРГ женщина-министр внутренних дел Нэнси Фэзер знакомила коллег с мужем и маленьким сыном, которого специально привезла в Берлин на церемонию.

Фото: AFP/JOHN THYS
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Между тем Шольц после выборов отправился во дворец Бельвью, где получил свидетельство о назначении канцлером из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера - своего однопартийца, которому в свое время не удалось попасть в канцлерское кресло. После этого Олаф Шольц вернулся в стены здания рейхстага, где в полдень принес присягу.

Ее текст прописан в 56 статье Основного закона ФРГ: "Я клянусь, что буду направлять все свои силы на благополучие немецкого народа, множить его процветание, предотвращать ущерб, поддерживать и защищать Конституцию и федеральные законы, добросовестно выполнять свои обязанности и воздавать каждому должное. И да поможет мне Бог". При этом от религиозной формулы канцлер имеет право отказаться, что и сделал Олаф Шольц. Его родители были лютеране и крестили сына в евангелической церкви, однако уже в зрелом возрасте он покинул ее ряды. До него единственным канцлером, отказавшимся от упоминания о Боге во время присяги, был Шредер.

Наконец, присягу перед президентом бундестага принесли все министры. Они тоже упоминали о "Божьей помощи" на свое усмотрение. На формирование правительства ушло 73 дня. Это, конечно, не рекорд по скорости. Но в 2017-м Меркель потребовался 171 день, чтобы в стране появился новый кабмин. Теперь правительство Шольца, а также комитеты бундестага смогут официально приступить к работе.

После того как в бундестаге объявили результаты голосования, на Шольца обрушился поток поздравлений 

В ближайшие дни прежние министры передадут дела своим преемникам (министр труда Хубертус Хайль стал единственным, кто сохранил свой пост). Как отмечает Spiegel online, у новой команды весьма плотный график. Уже на этой неделе "Светофор" собирается проголосовать за поправки в закон о "Защите от инфекций" - недаром Шольц объявил борьбу с четвертой волной "короны" своим главным приоритетом. Кроме того, 10 декабря новый канцлер совершит свои первые зарубежные визиты - в Париж и Брюссель, а перед этим впервые пообщается с президентом США Джо Байденом на виртуальном "саммите демократий".

 Шольц - о себе

Олафу Шольцу - 63. Он дипломированный юрист, специалист по трудовому праву. Будущий канцлер вырос в Гамбурге, мэром которого был семь лет. В семнадцать вступил в ряды молодежного движения СДПГ. В кабинетах Меркель занимал посты министра труда, финансов и вице-канцлера. Супруга Шольца, тоже социал-демократка, возглавляет минобразования земли Бранденбург. Они женаты с 1998 года, детей у них нет. В разгар предвыборной кампании Шольц заполнил "анкету Пруста". Вот что политик поведал о себе:

Что для вас самое большое несчастье?

- Война.

Что для вас счастье?

- Заняться греблей в 7 утра (хотя я вовсе не "жаворонок").

Где бы вы хотели жить?

- В Потсдаме. Люблю города на воде.

Участники будущего правительства Германии подписали коалиционный договор

Ваши любимые герои книг?

- Антигерои.

Ваша любимая героиня?

- Моя жена.

Ваша главная черта?

- Немногословность.

Кем бы вы хотели стать?

- Федеральным канцлером - одним для всех.

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