"Одноклассники" подвели итоги 2021 года

Социальная сеть "Одноклассники" подвела итоги 2021 года, создав специальный сайт. Пока доступны две "номинации" - "Подарки" и "Темы и события".

В разделе "Подарки" отмечается, что 42% пользователей рунета ищут идеи для подарков в социальных сетях. Почти половина готова потратить на подарки более 3000 рублей. 35% россиян покупают подарки в Сети, а 18% хотят получить в подарок технику. Каждый второй пользователь поздравляет друзей и близких в соцсетях. Самыми популярными праздниками являются Международный женский день и Новый год.

Другие разделы - "Игры", "Карта эмоций", "Общение и контент", а также "Подготовка к празднику" откроются чуть позже.