Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ большинством голосов в бундестаге

Кандидатуру Шольца поддержали 395 депутатов. Для получения абсолютного большинства ему требовалось 369 голосов.

Как подсчитали СМИ, после 16 лет на посту Ангела Меркель совсем немного "не дотянула" до рекорда Гельмута Коля, который находился у власти 5870 дней.

Что известно о новом канцлере?

Олаф Шольц родился в 1958 году в нижнесаксонском Оснабрюке, однако вырос в Гамбурге. Его родители работали в текстильной промышленности. Лютеране, они крестили мальчика в евангелической церкви. При этом, как пишут СМИ, Олаф придерживается светских взглядов и даже "ушел из церкви в зрелом возрасте". При этом он всегда призывал уважать христианское наследие и культуру страны. У Олафа есть два младших брата. Йенс Шольц - археолог и глава правления Университетского медицинского центра Шлезвиг-Гольштейна. Инго Шольц - предприниматель в технической сфере.

Будущий канцлер окончил курс юриспруденции в Гамбургском университете и устроился специалистом по трудовому праву. При этом еще в старших классах школы, в возрасте 17 лет, он вступил в молодежное движение Социал-демократической партии Германии, где начал быстро делать карьеру. С 1982-го по 1988 год Шольц был заместителем федерального председателя "Молодых социалистов", а с 1987-го по 1989 год - еще и вице-президентом Международного союза социалистической молодежи. Шольц поддерживал марксистское крыло движения, ратовал за "преодоление капиталистической экономики" и вовсю критиковал "агрессивно-империалистическую суть НАТО". В январе 1984-го Шольц вместе с соратниками посетил ГДР, где встретился с секретарем Центрального комитета СЕПГ Эгоном Кренцем. В 1987 году он вновь пересек "германо-германскую границу" и выступил на демонстрации за разоружение в Виттенберге.

Олаф Шольц впервые избрался в бундестаг в 1998 году, когда ему было уже 40 лет. Все это время он упорно шел вверх по внутрипартийной лестнице, однако стать председателем СДПГ ему так и не удалось (борьбу за этот пост он проиграл в 2019 году). Зато в феврале 2011-го, будучи к тому времени главой регионального отделения партии в Гамбурге, Шольц выиграл там выборы и стал первым бургомистром вольного ганзейского города (по статусу - главой федеральной земли). Так началась новая глава карьеры Шольца. В этом кресле он продержался семь лет. Тогда политик начал нарабатывать опыт в международных делах. Так, 7 июня 2011 года Шольц присутствовал на государственном ужине, устроенном президентом США Бараком Обамой в честь канцлера Ангелы Меркель в Белом доме. На ежегодной конференции гражданских и деловых лидеров города он принимал премьеров Франции Жан-Марка Эйро (2013), Британии Дэвида Кэмерона (2016) и Канады Джастина Трюдо (2017). С 2015 по 2018 год Шольц занимал пост комиссара Федеративной Республики Германия по делам культуры в соответствии с Договором о франко-германском сотрудничестве. Недаром наблюдатели видят в нем органичного сторонника оси "Берлин - Париж".

Но не все его амбициозные проекты оказывались успешными. Так, в 2015 году Шольц возглавил заявку Гамбурга на проведение летних Олимпийских игр-2024 с предполагаемым бюджетом в 11,2 миллиарда евро. Портовый город готов был бросить вызов Лос-Анджелесу, Парижу, Риму и Будапешту. Однако тогда сами жители отклонили проект на референдуме. В 2017 году Шольц принимал в Гамбурге саммит "двадцатки". Однако его омрачили серьезные беспорядки, за которые мэру пришлось извиняться перед земляками. Оппоненты также критиковали Шольца за то, как при нем налоговые органы Гамбурга провалили расследование одной из самых громких в истории страны мошеннических схем финансистов с кражей миллиардов евро из кармана налогоплательщиков.

В правительствах Меркель Шольц занимал посты министра труда и министра финансов. В ее последнем кабмине он также был вице-канцлером.

С 1998 года Шольц женат на социал-демократке Бритте Эрнст (она младше супруга на три года). Госпожа Эрнст возглавляет министерство образования земли Бранденбург. Детей у них нет.

Шольц - о себе

В свое время с подачи газеты Die Zeit политик получил прозвище "Шольцомат" - намек на технократа и "человека-машину" с глуховатым голосом и скупого на эмоции. В одном из интервью он согласился, что прозвище ему "вполне подходит" - в самоиронии новому канцлеру точно не откажешь". Заполняя знаменитую "анкету Пруста", Шольц так рассказал о главной черте своего характера: "Мне не надо много слов". Frankfurter Allgemeine Zeitung приводит и другие ответы Шольца, которые он дал в сентябре в разгар политической борьбы.

Что для вас самое большое несчастье?

- Война.

Где бы вы хотели жить?

- В Потсдаме. Люблю города на воде.

Что для вас настоящее земное счастье?

- Заняться греблей в 7 утра (хотя я вовсе не "жаворонок")

Какие ошибки вы легче всего прощаете?

- Если мы извлекаем уроки из ошибок, то почти все можно простить.

Ваша самая большая ошибка?

- Что я только к 40 годам стал находить удовольствие в спорте.

Ваши любимые герои романов?

- Антигерои.

Ваша любимая героиня в жизни?

- Моя жена.

Что вы больше всего цените в мужчине?

- Способность к рефлексии и трезвой самооценке.

Что вы больше всего цените в женщине?

- Способность к трезвой самооценке и рефлексии.

Что для вас высшая добродетель?

- Уважение.

Ваше самое любимое занятие?

- Трудиться ради общего блага.

Ваша мечта о счастье?

- Я счастливый человек.

Кем бы вы хотели стать?

- Федеральным канцлером - одним для всех.