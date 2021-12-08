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Рубрика: В мире

Опрос: Пекресс победит Макрона во втором туре выборов во Франции

Текст: Максим Макарычев
Недавно избранная кандидатом от Республиканской партии Франции, глава Парижского региона Иль-де-Франс и экс-министр французского правительства Валери Пекресс совершила заметный прорыв в опросах, в частности в исследовании Elabe Opinion 2022, опубликованном на сайте телеканала BFM TV во вторник.

Через несколько дней после официального утверждения кандидатуры ведущего популярного ток-шоу Эрика Земмура на президентских выборах и победы Валери Пекресс на съезде республиканцев опрос выявил, она уступит Эмманюэлю Макрону в первом туре с 20 процентами голосов, что на 11 пунктов больше, чем в предыдущем опросе. В первом туре нынешний президент республики наберет 23 процента голосов избирателей, что на два балла ниже, чем две недели назад, и на четыре балла, чем месяц назад. Несмотря это снижение, глава государства по-прежнему пользуется поддержкой 7 из 10 своих избирателей, которые отдали ему голоса в первом туре президентских выборов 2017 года. В случае дуэли между Эмманюэлем Макроном и Валери Пекресс во втором туре национального голосования последняя выиграет с 52 процентами голосов против 48 процентов у действующего президента.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Респонденты отдают в первом туре Марин Ле Пен 15 процентов голосов (снижение на 5 баллов), а Эрику Земмуру 14 процентов. Согласно этому опросу, Марин Ле Пен пострадает от раскола своего электората, часть которого (30 процентов) готова голосовать за Эрика Земмура и в меньшей степени за Валери Пекресс (шесть процентов).

Валери Пекресс прогрессирует в электоральных предпочтениях всех возрастных групп, в частности среди тех, кому 65 лет и старше, где она, согласно опросу, опередит Макрона на 29 процентов. Что касается левых кандидатов, то ни один из них пока что не набирает более 10 процентов голосов избирателей: в частности, лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон пользуется поддержкой восьми процентов избирателей, кандидат от зеленых Янник Жадо - семи процентов, за кандидата от социалистов и мэра Парижа Анн Идальго готовы голосовать только три процента избирателей. Эти кандидаты по-прежнему зависят от сильной раздробленности левых во Франции.

Однако в ближайшие недели эти результаты все же изменятся, отметили эксперты, поскольку за четыре месяца до выборов 44 процентов опрошенных по-прежнему считают, что они могут изменить свое мнение. 56 процентов респондентов сказали, что они обязательно пойдут на избирательные участки, чтобы подтвердить свой выбор.

Опрос проводился на выборке из 1474 человек, представляющих жителей континентальной Франции в возрасте 18 лет и старше, в том числе 1354 человек, внесенных в списки избирателей. Опрос проводился в интернете 6 и 7 декабря 2021 года. Допустимая погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта.

Между тем

В сентябре прошлого года исследование Ifop-Fiducial уже предполагало выяснение отношений между Макроном и Пекресс, каждому из которых опрошенные отдали по 50 процентов голоса. Однако за несколько месяцев разрыв затем увеличивался в пользу Эммануэля Макрона.

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