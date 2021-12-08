Указ губернатора Оренбургской области от 7 декабря 2021 года № 675-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук, от 30.04.2021 № 207-ук, от 17.05.2021 № 228-ук, от 25.05.2021 № 248-ук, от 08.06.2021 № 278-ук, от 30.06.2021 № 323-ук, от 07.07.2021 № 332-ук, от 13.07.2021 № 355-ук, от 20.07.2021 № 373-ук, от 03.08.2021 № 388-ук, от 17.08.2021 № 415-ук, от 24.08.2021 № 431-ук, от 07.09.2021 № 457-ук, от 21.09.2021 № 488-ук, от 05.10.2021 № 509-ук, от 06.10.2021 № 510-ук, от 18.10.2021 № 563-ук, от 22.10.2021 № 579-ук, от 26.10.2021 № 583-ук, от 08.11.2021 № 602-ук, от 23.11.2021 № 632-ук) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 указа после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

"С 20 декабря 2021 года при проведении тематических новогодних театрализованных представлений в зрительных (актовых) залах организациям независимо от форм собственности:

обеспечить наполняемость залов не более 75 процентов, предусмотрев рассадку участников с учетом социальной дистанции;

исключить проведение тематических мероприятий у новогодней елки в фойе и холлах;

установить обязательный дополнительный интервал между представлениями для проведения санитарной обработки помещений и проветривания.".

1.2. В пункте 3 указа:

в абзаце первом слова "по 7 декабря 2021 года" заменить словами "по 11 января 2022 года";

в абзаце девятом слова "По 7 декабря 2021 года" заменить словами "По 11 января 2022 года";

дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

"Установленные настоящим пунктом ограничения для предприятий общественного питания по времени работы не распространяются на их работу в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года.";

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:

"С 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года проведение в объектах общественного питания банкетов (корпоративов), в том числе на условиях предварительного бронирования, допускается при предъявлении их совершеннолетними участниками QR-кода, подтверждающего вакцинацию лица против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или информации о перенесенном им заболевании COVID-19.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Государственным и муниципальным организациям, осуществляющим театральную, концертную деятельность, организациям общественного питания обеспечить проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого совершеннолетними посетителями, с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус" и соответствия данных о посетителях, содержащихся в QR-коде, и в документе, удостоверяющем их личность.".

1.3. Подпункт 9.6 пункта 9 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"При проведении праздничных богослужений, посвященных Рождеству Христову, обеспечить соблюдение участниками богослужения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски), установку в общедоступных местах антисептических средств для обработки рук, контроль за соблюдением участниками богослужения установленных требований.".

1.4. В пункте 10 указа:

абзац десятый подпункта 10.9 указа изложить в новой редакции:

"Проведение праздничных мероприятий с обучающимися по очной форме обучения допускается в группах с постоянным составом при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая дезинфекцию помещений после проведения каждого мероприятия при условии использования актового или спортивного зала для проведения указанных мероприятий. При проведении праздничных мероприятий допускается присутствие одного законного представителя обучающегося, получающего начальное образование.";

абзац восьмой подпункта 10.10 после слов "для проведения указанных мероприятий." дополнить словами "При проведении праздничных мероприятий допускается присутствие одного законного представителя малолетнего воспитанника.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







