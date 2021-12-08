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08.12.2021 21:11
Рубрика: Общество

Основной симптом: Названы отличительные признаки кашля при раке легких

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рак легких на ранних стадиях может никак себя не проявлять, а его главным симптомом является кашель, рассказали в британской благотворительной организации, занимающейся исследованиями онкологических заболеваний Cancer Research UK.

Фото: iStock
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Как сообщили специалисты, самым распространенным симптомом рака легких является постоянный кашель. Он может меняться - становиться болезненным или "звучать" иначе, в мокроте появляется кровь.

Специалисты подчеркнули, что опухоль может возникнуть в любом отделе легких, а также в этом органе нередко развиваются метастазы. Симптомы, которые относят к признакам рака легких, должны стать поводом для визита к врачу, который установит диагноз и назначит лечение.

Кроме кашля, есть и другие симптомы. Так, тревожным признаком является появление инфекции грудной клетки, которая не проходит, или если инфекционные болезни органов дыхания постоянно преследуют пациента.

К другим симптомам относятся: одышка, боль в груди, потеря аппетита, постоянная усталость, снижение веса, отмечает Express.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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