Основной симптом: Названы отличительные признаки кашля при раке легких

Рак легких на ранних стадиях может никак себя не проявлять, а его главным симптомом является кашель, рассказали в британской благотворительной организации, занимающейся исследованиями онкологических заболеваний Cancer Research UK.

Как сообщили специалисты, самым распространенным симптомом рака легких является постоянный кашель. Он может меняться - становиться болезненным или "звучать" иначе, в мокроте появляется кровь.

Специалисты подчеркнули, что опухоль может возникнуть в любом отделе легких, а также в этом органе нередко развиваются метастазы. Симптомы, которые относят к признакам рака легких, должны стать поводом для визита к врачу, который установит диагноз и назначит лечение.

Кроме кашля, есть и другие симптомы. Так, тревожным признаком является появление инфекции грудной клетки, которая не проходит, или если инфекционные болезни органов дыхания постоянно преследуют пациента.

К другим симптомам относятся: одышка, боль в груди, потеря аппетита, постоянная усталость, снижение веса, отмечает Express.