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08.12.2021 04:00
Рубрика: В мире

Папа Римский сравнил действия Евросоюза с диктатурой

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Папа Римский Франциск публично встал на защиту традиционных ценностей, осадив Евросоюз и сравнив его действия с авторитарными режимами. Ранее в Брюсселе предложили отказаться от любых публичных упоминаний христианских праздников. В частности, Еврокомиссия распространила среди своих сотрудников список "не рекомендованных к употреблению" слов, в число которых вошли Рождество и Дева Мария.
Польша выдворила этих мигрантов обратно на территорию Беларуси, но теперь ЕСПЧ запретил польским властям так поступать. Фото: AP Польша выдворила этих мигрантов обратно на территорию Беларуси, но теперь ЕСПЧ запретил польским властям так поступать. Фото: AP
Польша выдворила этих мигрантов обратно на территорию Беларуси, но теперь ЕСПЧ запретил польским властям так поступать. Фото: AP

"Документ Евросоюза о Рождестве - это анахронизм. Многие диктатуры в истории пытались сделать подобное: вспомним Наполеона, нацистскую диктатуру. Это - мода на выхолощенный, разбавленный секуляризм, и это никогда не работало", - подчеркнул Святейший Отец.

Фото: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС
Папа Римский может приехать в Москву на встречу с патриархом Кириллом

Папа Бергольо призвал европейских чиновников вернуться к истокам отцов-основателей и "не поддаваться идеологической колонизации", которая может привести к расколу между странами и стать причиной краха Евросоюза. "Нужно уважать разнообразие стран и не стремиться их унифицировать. Полагаю, что этого не произойдет, это не входило в их намерения. Однако следует быть осторожными, потому что порой вырываются наружу такие законопроекты, как этот, и далее непонятно, что с ними делать.", - пояснил он. Как сообщает итальянское агентство АНСА, в ходе брифинга Франциск также заявил, что готов посетить Россию в ближайшее время. Он пояснил, что "всегда готов поехать в Москву", поскольку "чтобы вести диалог с братом не нужны протоколы. Брат - это брат".

В ходе визита на остров Лесбос, являющийся узловой точкой нелегальной миграции в Европу, Франциск осудил эгоизм европейских политиков. "История учит нас, что закрытость и национализм приводят к катастрофическим последствиям. Иллюзия думать, что достаточно обезопасить себя, защищаясь от слабых, которые стучатся в дверь", - заявил Папа Римский в центре содержания мигрантов Лесбосе, сравнив лагеря мигрантов с нацистскими лагерями.

Взгляд из Польши

Польская католическая церковь, в последние годы тесно взаимодействующая с официальной Варшавой, оказалась в ситуации нелегкого выбора. Непримиримая позиция польского правительства по отношению к тем, кто пытается незаконно пересечь границу Евросоюза в поисках лучшей жизни, противоречит христианскому подходу к беженцам. Католики должны помогать тем, кто нуждается в помощи, и в этом им не по пути с властями. Поэтому находившийся в ноябре в Москве с визитом секретарь Святого Престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер уверял журналистов: "Что касается позиции церкви, мы знаем, что, например, в Польше церковь критикует подход правительства к этому вопросу и пытается призвать власти к более гуманному и гибкому подходу". Но в Варшаве его слова сочли некорректными, вбивающими клин между костелом и властью, а местный журнал Polityka резюмировал: "Это манипуляция, потому что епископат действительно дистанцируется от политики правительства в этой области и призывает оказывать мигрантам гуманитарную помощь, но не отрицает необходимость защиты государственной границы".

Действительно, среди польского духовенства нет единого мнения, с кем быть. СМИ пишут о расколе, о разделении духовенства на два лагеря. С одной стороны, председатель епископской конференции архиепископ Станислав Гондецкий объявил сбор помощи для мигрантов, и сообщение об этом можно прочитать на доске объявлений в каждом польском храме. С другой - особенно на уровне простых священников, а не иерархов, есть те, кто саботирует этот процесс. "Правящая партия концентрируется на так называемой гибридной войне, патриотическом наказе защищать границу страны, поддержке военных и полиции, которые несут службу в зоне чрезвычайного положения. Это ставит духовенство перед сложным выбором: либо мы поддерживаем правительство, либо помогаем мигрантам. Но как они могут поддерживать мигрантов, которых правительственная пропаганда представляет как угрозу, нашествие "исламских супостатов"? При этом людей доброй воли, в том числе католиков и православных в Подляшье, изображают как наивных идеалистов или внутренних врагов. Такие пропагандистские уловки затуманивают разум и светским людям, и священникам", - поясняет Polityka.

Тем временем

Европейский суд по правам человека запретил Польше высылать оказавшихся на территории страны нелегальных мигрантов обратно в Беларусь. С 20 августа по 3 декабря 2021 года судьи ЕСПЧ рассмотрели 47 ходатайств о применении обеспечительных мер из-за миграционного кризиса. Прошения подали 198 человек, из них 44 - против Польши. Остальные - против Латвии и Литвы. "В большинстве обращений истцы заявляли, что находятся на польской территории, и просили, чтобы их не выдворяли в Беларусь. Суд постановил, что заявители не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории", - говорится в сообщении пресс-службы ЕСПЧ, которое цитирует немецкая радиостанция Deutsche Welle.

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