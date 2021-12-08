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08.12.2021 19:17
Рубрика: Культура

Петр Шепотинник назначен программным директором Московского кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) объявил имя нового программного директора и даты проведения в 2022 году. Программным директором ММКФ вместо ушедшего недавно Кирилла Разлогова назначен член отборочной комиссии фестиваля, киновед и режиссер-документалист Петр Шепотинник.

Фото: Предоставлено Студия Рок
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"Сейчас еще рано загадывать, каким будет предстоящий фестиваль. Любая сводка новостей способна опровергнуть любые заманчивые планы. А этих планов - очень много, - отметил Петр Шепотинник. - Любой кинофестиваль - это словно фильм, и чем рискованней, неожиданней для зрителя и журналистов будут лабиринты его сюжетов, тем крупнее его выигрыш".

44-й Московский международный кинофестиваль пройдет в 2022 году с 21 по 28 апреля. Прием заявок на участие в конкурсных программах начинается с 13 декабря.

Справка "РГ"

Петр Шепотинник работает на ММКФ с 1999 года. Его авторская программа "Восемь с половиной фильмов", дебютировавшая 21 год назад, заложила концептуальные основы киноведческого кураторства, в разное время ее участниками становились братья Дарденны, Шмуэль Маоз, Иштван Сабо, Альберт Серра, Филипп Грёнинг, Амос Коллек, Харви Кейтель, Нури Бильге Джейлан и многие другие. Шепотинник ведет программу на канале "Россия - Культура", "Кинескоп", которая представляет актуальные репортажи и интервью с ведущих международных кинофестивалей. В этом году кинофестиваль "Кинотавр" открылся документальным фильмом Петра Шепотинника "Нас других не будет", в который вошли эксклюзивные интервью с Алексеем Балабановым, Сергеем Бодровым-младшим и другими. Позднее картина вышла в российский прокат и сейчас ее можно смотреть в онлайн-кинотеатрах.

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