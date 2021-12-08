Появились предварительные результаты Географического диктанта - 2021

До этого года за всю историю Географического диктанта набрать максимальное количество баллов удалось 1700 участникам.

В полной мере результаты Геодиктанта-2021 еще не подведены, но, согласно предварительным данным, отличников стало больше. Правильно на все вопросы в дистанционном формате ответили 11 600 человек. Средний балл - 26 из 40, что выше, чем в прошлые годы. Результаты очной версии узнаем после 20 декабря.

В диктанте онлайн участвовали 371 153 человека. Годом ранее - 200 908. Скоро узнаем и возрастные рекорды (в прошлом году самому юному было 9 лет, а самому возрастному - 83 года). В "группе поддержки" пока лидирует двухлетний Кирилл Вергуль из станицы Переясловская Краснодарского края: пока сестра Милана отвечала на вопросы, Кирилл заинтересованно изучал глобус.

В этом году на вопросы Геодиктанта правильно ответили 11 600 человек

Формально Геодиктант-2021 во всех трех формах проведения завершен. Но практически его можно пройти - без лимита времени на обдумывание вопросов и сразу же узнав правильный ответ.

Для этого нужно лишь посетить портал с результатами диктанта.

Конкретно

Тех, кто по-прежнему думает, что это что-то вроде школьного урока географии, - ждет немало сюрпризов. В качестве иллюстрации приведу лишь один вопрос из сорока. Придумала его Алиса Синявская.

Звучит так: "В сентябре 1960 года в американском городе Сиэтле заканчивал работу V Всемирный лесной конгресс. Было принято решение о создании парка дружбы народов, в котором каждая делегация должна была высадить самое распространенное дерево своей страны. Выберите из списка дерево, которое высадила советская делегация".

Четыре варианта: а) липа; б) лиственница; в) береза; г) дуб.

Дерзайте! Тем, кто сейчас уже пожимает плечами (ну понятно же, что береза!), предлагаю еще раз хорошенько подумать.

Ну а где искать правильный ответ, вы уже знаете.