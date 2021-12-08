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08.12.2021 14:11
Рубрика: Власть

Полицейским дали право вскрывать автомобили

Текст: Михаил Фалалеев
Госдума одобрила в третьем чтении новые поправки в закон "О полиции", предложенные правительством. Речь идет о правах полицейских - где-то они будут расширены, где-то, наоборот, ограничены.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: АГН "Москва"
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Законопроект касается права полицейских заходить в частное жилье, вскрывать частные машины, применять оружие. Так, полицейские могут оцеплять не просто отдельный участок, а целую территорию. А в границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее.

Полицейским разрешат представляться подозреваемому уже после задержания. А также вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых. Еще одно основание для вскрытия - осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.

Если собственник отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, его должны проинформировать об этом в течение суток, обеспечив недопуск посторонних в транспортное средство. При этом из законопроекта убрали положение, по которому полицейский "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством".

Сохраняется в неизменном виде статья закона "О полиции" о гарантиях личной безопасности полицейских - в нее не будет включаться положение о праве полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения. Если полицейский видит, что преступник достал оружие и готов применить его против него или окружающих людей, надо предупредить его голосом, сделать предупредительный выстрел вверх и только после этого стрелять на поражение.

Власть Безопасность Правоохранительная система Законодательная власть Госдума Закон "О полиции" Законопроекты и комментарии

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