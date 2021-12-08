Порядок охраны гособъектов будет утверждать президент

Подготовлен и внесен в Госдуму проект поправок в Закон "О войсках национальной гвардии РФ". Самое главное здесь - утверждение главой государства порядка охраны подразделениями Росгвардии государственных объектов. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Речь идет о таких объектах, как электростанции, в том числе атомные, порты, оборонные заводы, железнодорожные мосты (например, Крымский мост), детский лагерь "Артек", Третьяковская галерея и Эрмитаж. И еще многое, что охраняет Росгвардия. В том числе химические и ядерные производства, важные места добычи полезных ископаемых, особо важные и опасные грузы.

Понятно, что лично президент России не разрабатывает регламент охраны этих объектов и даже не вмешивается в их разработку - как и где, скажем, расставить посты, где определить маршруты патрулирования и с какой периодичностью менять часовых. Это все уже разработано. Но теперь он будет ставить подпись под такими регламентами. А значит, ответственность охраны за малейшие нарушения повышается в разы.

Что любопытно, законопроект предлагает уточнить полномочия главы государства в области геральдического обеспечения войск национальной гвардии. Предполагается, что президент будет не просто утверждать новые знамена, эмблемы и награды, но и учреждать их. То есть инициировать создание новых геральдических знаков. Эксперты считают, что такая обновленная силовая структура, как Росгвардия, может получить и новые, но связанные с традициями знаки отличия.