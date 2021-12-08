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08.12.2021 12:35
Рубрика: Экономика

Правительство утвердило правила господдержки виноградарей

Текст: Матвей Линник

Правительство утвердило правила субсидирования виноградарства в рамках федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Фото: iStock
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Предполагается, что меры позволят открыть доступ к субсидиям большему числу виноградарей и создать стимулы для внедрения инновационных технологий, а также уменьшить долю импортных виноматериалов в России.

Акцент в поддержке сделан на поддержке как молодых (до четырех лет), так и уже плодоносящих виноградников.

Субсидии будут предоставляться с 2022 года. Ежегодный объем господдержки оценивается в 2,4 млрд рублей.

Экономика АПК Правительство Господдержка АПК

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