Предприятиям возместят затраты на средства реабилитации инвалидов

Предприятиям - производителям реабилитационной продукции частично компенсируют затраты, понесенные при выпуске на рынок новых образцов товара. На эти цели из бюджета в ближайшие три года выделят более 600 млн рублей, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на ежегодном форуме "Надежда на технологии".

"Любому товару на адаптацию на рынке требуется время, с помощью бюджетных средств мы будем стимулировать предприятия создавать и выпускать в массовое производство новые виды средств реабилитации", - сказал он. По словам министра, перечень реабилитационных товаров будет увеличиваться.

Ежегодно в средствах реабилитации нуждаются более 1,5 млн россиян, заявил замминистра труда и соцразвития Алексей Вовченко. Каждый третий инвалид нуждается в протезах и ортезах, каждый десятый - в инвалидной коляске. В 2022 году на закупку подобной продукции в бюджете предусмотрено 40 млрд рублей.

Кроме того, в России переоборудуют реабилитационные центры для комплексной реабилитации инвалидов.