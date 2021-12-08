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08.12.2021 01:27
Рубрика: Экономика

Предприятиям возместят затраты на средства реабилитации инвалидов

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 278(8629)
Предприятиям - производителям реабилитационной продукции частично компенсируют затраты, понесенные при выпуске на рынок новых образцов товара. На эти цели из бюджета в ближайшие три года выделят более 600 млн рублей, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на ежегодном форуме "Надежда на технологии".

"Любому товару на адаптацию на рынке требуется время, с помощью бюджетных средств мы будем стимулировать предприятия создавать и выпускать в массовое производство новые виды средств реабилитации", - сказал он. По словам министра, перечень реабилитационных товаров будет увеличиваться.

Фото: iStock
В России создадут условия для комплексной реабилитации инвалидов

Ежегодно в средствах реабилитации нуждаются более 1,5 млн россиян, заявил замминистра труда и соцразвития Алексей Вовченко. Каждый третий инвалид нуждается в протезах и ортезах, каждый десятый - в инвалидной коляске. В 2022 году на закупку подобной продукции в бюджете предусмотрено 40 млрд рублей.

Кроме того, в России переоборудуют реабилитационные центры для комплексной реабилитации инвалидов.

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