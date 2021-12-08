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08.12.2021 15:46
Рубрика: Культура

Проект Федерации креативных индустрий Creative Russia Map получил Премию Рунета

Седьмого декабря 2021 года прошла XVIII Торжественная церемония вручения Премии Рунета, на которой проект Федерации креативных индустрий (ФКИ) Creative Russia Map реализованный при поддержке фонда Креативные практики, был признан победителем в номинации "Креативные индустрии".
Фото: предоставлено Федерацией креативных индустрий (ФКИ) Фото: предоставлено Федерацией креативных индустрий (ФКИ)
Фото: предоставлено Федерацией креативных индустрий (ФКИ)

В этом году номинация "Креативные индустрии" появилась в Премии Рунета впервые, но не случайно: 2021 год был объявлен ООН Международным годом креативной экономики, во всем мире, в том числе и в России активно развивается инфраструктура сектора. Номинация отмечает лучшие организации и инициативы, работающие в этом направлении.

Голосование происходило в два этапа: сначала Экспертный клуб анализировал заявки и формировал шорт-листы, а после Экспертный совет из 5000 специалистов в области интернет-технологий их оценивал и выбирал трех победителей. Кроме того, в этом году четвертого лауреата в каждой номинации выбирал Искусственный интеллект. Всего на конкурс в этом году было подано 1097 проектов.

Сервис Creative Russia Map или Карта креативных индустрий России представляет собой интерактивный онлайн-каталог инфраструктурных организаций сектора креативной экономики России. На сервисе, который стартовал в августе этого года, уже представлено свыше 160 инфраструктурных организаций и проектов по всей стране в виде структурированного каталога с возможностью гибкой фильтрации по целому ряду параметров (тип организации, виды деятельности, география и уровень - федеральный, региональный, муниципальный). Открытый онлайн-каталог помогает предпринимателям найти нужную организацию-партнера в сфере консалтинга, экспертизы, образования, лоббирования, инфоподдержки, нетворкинга и других. Сервис работает по принципу Википедии, где пользователи сами могут предлагать организации и таким образом расширять онлайн-каталог.

Также в этой номинации премии Рунета участвовал второй проект ФКИ - 100 Most Creative Russians - федеральный список 100 лидеров креативных индустрий России.

"Есть три сквозных темы, которые пронизывают все креативные индустрии: защита интеллектуальной собственности, дизайн и IT. Мы с самого начала взяли вектор на развитие IT-решений для рынка. Это требует серьезной проработки проблемного поля в секторе, взаимодействия с широким кругом акторов. Прямо сейчас Федерация креативных индустрий готовит новый сервис, который выйдет в первом квартале следующего года. Очень ценно, что наш уже реализованный проект - Карта креативных индустрий России - отмечен Премией Рунета. Это подтверждает правильный выбор вектора деятельности", - отметил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов, получая на сцене позолоченную статуэтку Премии Рунета.

"Термин "креативные индустрии" для нашей страны относительно новый, но быстро завоевывает популярность. Ведь в его основе то, чем Россия всегда славилась, - творческий потенциал людей, умение видеть в обыденном мире прообразы будущего, рождать уникальные идеи, шедевры искусства, технологии, двигающие прогресс. Цифровой век обозначил новые тренды и горизонты для креативного класса. И хочется верить, что наша премия в номинации "Креативные индустрии" найдет лучших из лучших, чтобы отметить не только прорывные проекты, но и их рыночный потенциал", - добавляет директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Премия Рунета (Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет) - ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета. Она направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Организатор - Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при финансовой поддержке Министерства Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Вручается с 2004 года.

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