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08.12.2021 06:15
Рубрика: Общество

Профессор рассказал, как похудеть за неделю без отказа от жирного

Текст: Оксана Грибанова

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков рассказал о самом эффективном способе похудеть на один размер к Новому году. Врач также предупредил, что методику можно практиковать ограниченное количество времени.

Фото: iStock
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"Есть такая белковая диета, где присутствует большее количество белков и меньшее количество углеводов. Допускается 30-40 углеводов в сутки, а лучше вообще снизить до десяти граммов. Но на такой диете можно находиться неделю. И, конечно, если у вас проблема с углеводным обменом, сахарный диабет, то вам она не подходит", - предупредил Алексей Ковальков.

Профессор отметил, что белковая диета предполагает употребление достаточно большого количества жиров.

"В результате еда с новогоднего стола для человека не будет ударом по здоровью, ведь вы до застолья питались жирами. И одновременно результативность этой диеты очень хороша. Она самая эффективная и самая вредная из диет, если находиться на ней долго. Больше месяца уже чревато проблемами со здоровьем", - подчеркнул Ковальков.

Как отметил доктор на своем YouTube-канале, также бывают моменты, когда вес никуда не двигается, несмотря на все усилия. С этим бороться можно с помощью белковых дней и силовой нагрузки. "То есть, вы берете белковую диету, ограничиваете до минимума количество углеводов, больше пьете воды и ходите заниматься силовой нагрузкой в спортзал", - посоветовал врач.

Важно помнить, что при выборе любой диеты необходимо проконсультироваться со специалистами и врачами.

Наука Общество Здоровье

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