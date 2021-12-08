Путин анонсировал заседание Госсовета и Совета по науке

В ближайшее время будет проведено совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

"Совсем скоро у нас должно состояться совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета", - передает ТАСС заявление главы государства.

По мнению президента, заседание вместе с учеными и главами регионов позволит "сформулировать вместе те задачи, которые мы должны будем решить, чтобы развивать эту важнейшую сферу деятельности".